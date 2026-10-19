Javier Milei eligió el corazón de Vaca Muerta para volver a defender este lunes su programa económico, confrontar con quienes hablan de atraso cambiario y convertir el crecimiento energético en argumento político rumbo a 2027.
De Vaca Muerta hacia 2027: Milei ubicó al boom energético como argumento de su modelo
El mandatario respaldó su plan económico en Neuquén, destacó el récord de exportaciones y proyectó los logros del sector energético hacia las urnas en 2027.
El Presidente dejó inaugurada la expo Argentina Oil & Gas Patagonia, en Neuquén. Estuvo acompañado por Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una visita que combinó la conferencia con el vínculo institucional que la Casa Rosada viene cultivando con las provincias petroleras donde avanzan proyectos alcanzados por el RIGI.
“Desde esta tierra sale energía que mueve los tractores del campo, ilumina los hospitales, enciende las fábricas y ahora alimenta los servidores de miles de computadoras”, planteó Milei al ubicar a Vaca Muerta como una de las vidrieras de su gestión.
Del cepo al récord exportador
El mandatario sostuvo que durante una década Vaca Muerta funcionó “a media máquina, con precios pisados, cepo y miedo a invertir” y atribuyó el crecimiento posterior al cambio de reglas económicas impulsado por su administración.
De allí saltó directamente a otra discusión. “Hoy batimos el récord de exportaciones en un mes; superamos los 10.000 millones de dólares, qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos”, ironizó para rechazar los cuestionamientos sobre el valor del dólar.
También respondió a la descripción de una recuperación desigual entre sectores. “Hoy dicen que crecemos a dos velocidades, antes no crecíamos”, lanzó.
El argumento volvió entonces al equilibrio fiscal. Milei dijo que el país enfrenta vencimientos de deuda por unos US$25.000 millones y planteó que, bajo el esquema anterior y con cinco puntos de déficit, a esa cifra habría que agregar unos US$35.000 millones de necesidades financieras.
Inversiones y seguridad jurídica
Ante un auditorio dominado por las principales empresas petroleras y proveedoras del sector, Milei buscó llevar el debate más allá de la existencia de recursos naturales.
“Para que haya inversión no alcanza con tener talento o recursos naturales. La Argentina tuvo las dos cosas durante 100 años y aun así se empobreció”, afirmó. Y agregó que el desafío pasa por “generar las condiciones para que alguien esté dispuesto a arriesgar su capital en el país”.
La escala neuquina coincidió, además, con nuevos anuncios del Gobierno sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Este lunes se informó la aprobación del proyecto de Pluspetrol para Bajo del Choique-La Invernada, con una inversión prevista de US$12.240 millones.
Según los números presentados por Casa Rosada, el RIGI suma ya 25 proyectos aprobados por US$68.438 millones, mientras otros 22 permanecen en evaluación por más de US$140.000 millones. El comité evaluador también dio luz verde a dos proyectos de TGS por más de US$3.200 millones.
No fue casual, entonces, el lugar elegido para desplegar el argumento. Neuquén concentra alrededor del 79% de la producción petrolera y el 77% de la producción de gas del país.
De Vaca Muerta a las urnas
El discurso tampoco quedó encerrado en los hidrocarburos. Frente a un auditorio que recibió al Presidente con pedidos de reelección, Milei proyectó el balance económico hacia la próxima elección presidencial: “Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás”.
A su lado estaba Figueroa, dirigente que no pertenece a La Libertad Avanza pero que mantiene una agenda común con Nación alrededor del desarrollo energético. “Yo no soy del mismo partido político del presidente. Sin embargo, creo que hay que generar lo mejor para construir una mejor Argentina”, había explicado el gobernador al anticipar la visita.
La parada en Neuquén fue breve. Esta misma noche, Milei tenía previsto partir hacia Madrid para iniciar una nueva gira internacional con actividades económicas, académicas y políticas.