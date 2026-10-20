En el mes de julio se registraron 948 empresas menos que el mes anterior y acumula 18 meses consecutivos de caída en el número, de acuerdo con el Monitor Mensual de Empresas que elabora Fundar en base a la información proporcionada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
En julio cerraron 948 empresas en Argentina
En Santa Fe se registraron 63 unidades productivas menos en el mes. Desde diciembre de 2025 se perdieron 881 empresas y 3.173 desde diciembre de 2023, lo que representa el cierre de más de 3 empresas por día.
En la provincia de Santa Fe, en tanto, en el mismo lapso de tiempo hubo una pérdida de 63 unidades productivas. En lo que va del año se perdieron en la provincia 881 empresas y desde noviembre de 2023 suman 3.173, lo que representa más de 3 empresas por día.
La sangría de empresas es imparable en la actual gestión nacional: entre julio de 2025 y julio de 2026 se perdieron 15.475 empresas (−3,1%) y acumula 29 caídas interanuales consecutivas; en tanto desde noviembre de 2023 se perdieron un −6,3% del total, lo que representa la peor caída en los primeros 32 meses de un gobierno desde 1999.
De las 24 provincias, solo en Neuquén hay más empresas en julio de 2026 que un año atrás (+0,2%) mientras que en el resto el número de empresas cayó: C.A.B.A (-1,3%), La Pampa (-1,6%) Tucumán (-2,4), San Juan (2,7), Santa Fe (2,9%), Santiago del Estero (2,8%) Buenos Aires (-2,9%), Salta (-3%) Río Negro (-3,1%), Entre Ríos (-3,5%) Mendoza (-3,7%) San Luis (4,7%) Chaco (-4,8%) Córdoba (4,8%) Chubut (-4,9%) Corrientes (-5,1%), Formosa (5,3%), Jujuy (-6,3%), Catamarca (-6,4%), Santa Cruz (-6,7%), Tierra del Fuego (-7,9%), Misiones (-8,6%) y La Rioja (-16-4%).
En tanto, en términos interanuales, los sectores que aumentaron el número de empresas fueron Servicios administrativos (+2,1%), Asociación y servicios Personales (2,1%), Electricidad y gas (+1%), Salud (+0,7%) y Administración pública (+0,3%); mientras que los que más perdieron fueron Cultura y esparcimiento (-0,7%), Minería (-1%), Alojamiento y gastronomía (-1,9%), Enseñanza (-1,9%), Info. y comunicaciones (-2%), Construcción (-2,1%), Agro, ganadería y pesca (-2,3%), Finanzas y seguros (-2,3%), Serv. Profesionales (-2,6%), Agua y residuos (-3,2%), Comercio (-4,4%), Inmobiliarios (-5,3%), Industria manufacturera (-5,5%), Transporte y almacenamiento (-7,7) y Org. Extraterritoriales (-8,7%).