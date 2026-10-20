El dólar cerró este martes 20 de octubre con subas en Banco Nación y Provincia, mientras que Bica e ICBC mantuvieron sus valores. En paralelo, el blue avanzó hasta los $1.570 para la venta y el MEP llegó a $1.544,73, con un incremento porcentual superior al del mercado informal.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 20 de octubre
El mercado cambiario mostró subas y estabilidad en bancos, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada de este martes, con distintos incrementos.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. Ambas entidades registraron aumentos de $5 en las dos puntas, con una variación del 0,32% y un spread de $50 entre el precio comprador y el vendedor.
Banco Bica mantuvo la compra en $1.489 y la venta en $1.550, con una diferencia de $61. ICBC tampoco presentó modificaciones: operó a $1.485 y $1.545, respectivamente, con un spread de $60. Entre estas entidades, Bica mostró el mayor precio vendedor.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.544,27 para la compra y $1.544,73 para la venta, con un spread de $0,46. La cotización vendedora aumentó $26,10 y marcó una variación positiva del 1,72%, mientras que la punta compradora retrocedió $13,43.
Dólar blue
El dólar blue cerró a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, tras subir $10 en ambas puntas. La variación fue del 0,64% y el spread quedó en $20. Con esos valores, el precio vendedor del informal terminó $25,27 por encima del registrado por el MEP.