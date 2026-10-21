Según la Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera del Indec, el 54% de los empresarios industriales atribuyó la falta de inversión para aumentar la producción a la baja demanda contra el 52,1% de agosto. Le siguieron la competencia de productos importados, con el 9,9%, y la incertidumbre económica, con el 6,7%.
La falta de demanda es la principal razón por la que los industriales no invierten
La apertura de las importaciones y la incertidumbre son los otros dos factores que, según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, frenan el crecimiento empresarial.
La falta de demanda tiene aún mayor incidencia entre los supermercados y autoservicios mayoristas: el 66% la identifica como el principal freno a la inversión. Le siguen el costo laboral, con el 14%, y el costo del financiamiento, con el 5,8%.
En septiembre de 2026, el 64,3% de los consultados calificó como normal la situación de las empresas industriales; el 29,1% la consideró inferior a lo normal y el 6,6%, buena. En cuanto al nivel de pedidos, el 48,6% lo evaluó como normal y el 48,4%, por debajo de lo normal.
Sobre la situación financiera de las empresas manufactureras, el 63,5% la calificó como normal, el 25,5% como mala y el 11% como buena. Respecto del acceso al crédito, el 63,6% lo consideró normal, el 30,1% difícil y el 6,3% fácil.
Para el último trimestre de 2026, el 67,5% de los empresarios industriales prevé mantener la producción, el 19,3% reducirla y el 13,2% aumentarla. Respecto de los pedidos, el 63% espera que permanezcan sin cambios, el 24,3% que disminuyan y el 12,7% que aumenten.
El 76,3% de las empresas prevé mantener sin cambios las horas trabajadas, mientras que el 17,1% espera reducirlas y el 6,6% aumentarlas. En cuanto al personal, el 81,3% mantendrá su dotación, el 13,9% la reducirá y el 4,9% la ampliará.
Por último, el 73,9% prevé que la situación de su empresa no cambiará, el 15% que empeorará y el 11,2% que mejorará. Para el cierre del año, el 60,1% espera que los precios se mantengan, el 32,2% que aumenten y el 7,7% que disminuyan.
La UIA pide obras
La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con la secretaria de Energía, María Tettamanti, para analizar el mercado energético, el abastecimiento de gas industrial, las inversiones en infraestructura y la competitividad del sector, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Uno de los principales reclamos fue avanzar con las obras necesarias para que el gas de Vaca Muerta llegue “a todo el país” y beneficie a las economías regionales y a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
La UIA destacó la necesidad de reducir de manera sostenida los costos energéticos, conciliando la rentabilidad de las inversiones con una ventaja estratégica para la industria.
También se acordó impulsar la contratación directa de energía para PyMEs, revisar los costos de distribución y reforzar el asesoramiento para optimizar los contratos y mejorar la competitividad empresarial.
En su informe mensual de Junta Directiva, la organización también se pronunció sobre el reciente fallo que absolvió a los acusados de bloquear una PyME durante un paro. “El derecho a reclamar no puede confundirse con la decisión unilateral de impedir que una empresa opere y que sus trabajadores ingresen libremente a sus puestos de trabajo”, advirtió la UIA.