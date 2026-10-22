Encuesta de negocios

¿Las fiestas salvarán las ventas? Qué esperan comerciantes e industriales para fin de año

El economista Germán Rollandi analizó los resultados del relevamiento y advirtió que, pese a algunas señales alentadoras en el comercio, la debilidad de la demanda y la incertidumbre económica mantienen las expectativas de recuperación bajo cautela.