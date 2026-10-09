Presión fiscal, tipo de cambio, dumping y financiamiento

Desafíos y políticas para PyMEs industriales argentinas a la hora de exportar

El diputado nacional Pablo Farías calificó a ARCA como "cobrador de extrema dureza" y reclamó por la falta de estadísticas confiables del gobierno para diagnosticar la producción. El economista Martín Kalos señaló que en 20 años el país perdió 6 mil pequeñas y medianas empresas que vendían al exterior.