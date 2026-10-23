Un estudio elaborado por el economista Nadin Argañaraz expone la extrema heterogeneidad en el comportamiento del poder adquisitivo de los ingresos formales y las transferencias sociales en la Argentina entre noviembre de 2023 y agosto/septiembre de 2026.
Sólo la AUH y las jubilaciones por encima de la mínima le ganan a la inflación
Los trabajadores del Estado nacional perdieron más de un tercio de su ingreso real en 23 meses. Los datos oficiales del INDEC confirman un repunte mensual reciente de salarios, pero los privados registrados perdieron el equivalente a 1,1 sueldo en el período bajo análisis.
El informe segmenta la población de perceptores dependientes en seis grupos clave: empleados privados registrados, empleados públicos nacionales, empleados públicos provinciales, jubilados sin bono compensatorio, jubilados con haber mínimo y bono, y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Al evaluar el rendimiento acumulado frente a la inflación del periodo, los resultados muestran dos extremos contrapuestos:
Asignación Universal por Hijo (AUH): es el segmento de mayor recuperación real. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 registró un incremento del 102,4% en su poder adquisitivo (llegando a 102,8% en septiembre de 2026), lo que implica haber duplicado su capacidad de compra efectiva.
Empleados públicos nacionales: representan el sector más perjudicado por la dinámica inflacionaria y salarial, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 35,7% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. Esto significa la pérdida de más de una tercera parte del valor real de su remuneración.
Jubilaciones sin bono (haberes superiores al mínimo): presentan una mejora real del 10,1% en agosto de 2026 (10,3% en septiembre) frente a noviembre de 2023.
Jubilados con haber mínimo y bono compensatorio: registran una contracción real del 9,7% a agosto de 2026 (9,2% en septiembre).
Argañaraz advierte que la fijación del bono en un monto nominal de $70.000 ha generado un fuerte atraso; para que el bono mantenga el poder de compra que tenía en noviembre de 2023, debería elevarse a $164.000.
Empleados públicos provinciales: experimentaron un deterioro real del 8,0% respecto a noviembre de 2023 en el conjunto de las provincias.
Empleados privados registrados: es el segmento salarial que mostró mayor resiliencia, con un retroceso limitado al 2,3% real respecto a los niveles previos a diciembre de 2023.
El balance acumulado
Para dimensionar el impacto financiero de este proceso en la vida cotidiana, Argañaraz calcula a cuántos meses enteros de ingreso de noviembre de 2023 equivale la ganancia o pérdida acumulada durante todo el periodo analizado.
Beneficiarios de la AUH: sumaron un ingreso extra equivalente a 29,3 asignaciones de noviembre de 2023.
Jubilados con haber contributivo puro: obtuvieron un saldo positivo equivalente a 1,5 haberes de noviembre de 2023.
Empleados privados registrados: perdieron el equivalente a 1,1 salarios mensuales.
Jubilados con haber mínimo y bono: perdieron el equivalente a 2,2 haberes mensuales completos.
Empleados públicos provinciales: acumularon una pérdida equivalente a 3,6 sueldos, aunque vienen repuntando parcialmente.
Empleados públicos nacionales: tuvieron una pérdida acumulada que asciende al equivalente a 9,9 sueldos mensuales.
La foto de agosto de 2026
Paralelamente, los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través de su informe técnico del Índice de Salarios muestran la evolución reciente de las remuneraciones en la economía.
En el mes de agosto de 2026, el Índice de Salarios General registró una suba mensual del 2,7%. Este incremento se explicó por la siguiente dinámica sectorial:
Sector privado registrado: creció un 2,8% mensual.
Sector público total: aumentó un 2,3% mensual. Al desglosarlo, el subsector público provincial avanzó un 2,6%, mientras que el subsector público nacional lo hizo un 1,9%.
Sector privado no registrado (informal): mostró una variación mensual del 3,0%.
Al analizar las variaciones acumuladas a lo largo de 2026 (diciembre de 2025 a agosto de 2026) y la medición interanual, el INDEC detalla:
El índice general acumula una suba del 25,1% en lo que va del año. El sector privado no registrado lidera con el 38,4%, seguido por el sector público con el 23,8% (23,2% provincial y 20,4% nacional) y el privado registrado con el 20,4%.
En la variación interanual (agosto 2026 vs. agosto 2025) el indicador general se expandió un 35,6%. En este marco, los salarios informales treparon un 55,4%, el sector privado registrado un 30,4% y el sector público un 30,3% (con un subsector provincial en 30,0% y el nacional en 26,3%).
Síntesis de coyuntura
Si bien las estadísticas oficiales del INDEC muestran que en el transcurso de 2026 los salarios formales han comenzado a registrar incrementos mensuales por encima del índice de inflación, el análisis de mediano plazo expuesto por Argañaraz demuestra que las trayectorias no parten del mismo escalón.
La política de refuerzo directo a la asignación por hijo y el ajuste en los haberes jubilatorios sin bono permitieron sostener o mejorar la capacidad adquisitiva de esos grupos, mientras que la falta de actualización del bono fijo de $70.000 y el congelamiento en la administración pública nacional abrieron una marcada brecha de ingresos dentro del esquema laboral y previsional argentino.