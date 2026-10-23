Los bolsillos desde noviembre del 2023

Sólo la AUH y las jubilaciones por encima de la mínima le ganan a la inflación

Los trabajadores del Estado nacional perdieron más de un tercio de su ingreso real en 23 meses. Los datos oficiales del INDEC confirman un repunte mensual reciente de salarios, pero los privados registrados perdieron el equivalente a 1,1 sueldo en el período bajo análisis.