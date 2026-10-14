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Sueldos estatales en Santa Fe: cuánto le ganaron a la inflación entre julio y septiembre

Los aumentos salariales acordados para los empleados públicos santafesinos acumularon un 5,5% en el tercer trimestre de 2026, frente a una inflación del 5,3%. Para los salarios más bajos, la mejora llegó hasta el 8,7% en agosto.