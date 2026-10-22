El dólar cerró este jueves 22 de octubre con aumentos en Nación, Provincia y Bica, mientras que ICBC mantuvo sus valores. El blue cotizó a $1.565 para la venta y figuró sin variación en el relevamiento. Por su parte, el MEP avanzó un 0,35% y llegó a $1.555,11.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 22 de octubre
El mercado cambiario mostró subas en varias entidades y estabilidad en otras, mientras el segmento informal figuró sin cambios y la alternativa bursátil avanzó este jueves.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires operaron a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta. Ambas entidades subieron $5 en las dos puntas y registraron una variación del 0,32%. El spread entre el precio comprador y el vendedor se mantuvo en $50.
Banco Bica también aumentó $5 sus cotizaciones, hasta $1.494 para la compra y $1.555 para la venta, con una variación del 0,32% y un spread de $61. ICBC no presentó cambios: cotizó a $1.485 y $1.545, respectivamente, con una diferencia de $60 entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.554,37 para la compra y $1.555,11 para la venta, con un spread de $0,74. La cotización vendedora registró una suba del 0,35%. Entre los bancos relevados, Bica mostró el valor de venta más cercano, apenas $0,11 por debajo.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. El relevamiento indicó una variación del 0,00% y un spread de $20. Con estos valores, el precio vendedor del mercado informal quedó $9,89 por encima del correspondiente al MEP.