El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció nuevas pautas para informar los rendimientos de las cuentas remuneradas que ofrecen bancos y billeteras virtuales. La modificación comenzará a regir el 1° de noviembre y apunta a unificar los criterios con los que se comunica la rentabilidad de los fondos comunes de inversión de dinero, conocidos como money market.
El BCRA cambia cómo bancos y billeteras virtuales informan los rendimientos de las cuentas remuneradas
Desde el 1° de noviembre, las entidades que ofrecen cuentas remuneradas a través de fondos comunes de inversión deberán informar la tasa nominal anual calculada sobre el rendimiento de los últimos siete días. La medida busca facilitar la comparación entre alternativas y mejorar la información disponible para los usuarios.
A través de la Comunicación “A” 8497, la autoridad monetaria dispuso que las entidades alcanzadas deberán mostrar la variación del valor de la cuotaparte de los últimos siete días corridos, expresada como tasa nominal anual (TNA) y descontados los honorarios de administración y custodia. Hasta ahora, las plataformas podían utilizar diferentes períodos y referencias para presentar esos datos, lo que dificultaba comparar las opciones disponibles.
Qué información deberán mostrar los bancos y las billeteras
La nueva exigencia comprende a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas remuneradas mediante fondos comunes de inversión de dinero. La información deberá estar disponible en todos los canales digitales donde se comercialice el servicio, incluidos el home banking, las aplicaciones bancarias y las billeteras digitales.
Según la normativa, el dato sobre el rendimiento tendrá que aparecer de manera clara y accesible, junto a la opción de inversión y a la información específica del fondo. También deberán identificarse los instrumentos ofrecidos, con su descripción y la clase de cuotaparte correspondiente.
El objetivo es que los usuarios puedan consultar un indicador calculado sobre un mismo período y comparar con mayor facilidad las alternativas que ofrecen las distintas entidades. Hasta el momento, algunas plataformas comunicaban una tasa nominal anual, mientras que otras utilizaban una tasa efectiva anual o mostraban resultados correspondientes a períodos diferentes.
La unificación permitirá contar con una referencia común sobre el desempeño reciente de estos fondos. Sin embargo, la TNA calculada a partir de los últimos siete días no representa una promesa de ganancia futura: refleja el rendimiento de ese período expresado en términos anuales y no garantiza que se mantenga en los días siguientes.
El cambio tampoco implica que todas las entidades deban ofrecer una misma tasa ni establece un rendimiento mínimo. Cada fondo podrá tener resultados diferentes según los instrumentos en los que invierta y las condiciones del mercado.
Qué son las cuentas remuneradas y qué deben tener en cuenta los usuarios
Las cuentas remuneradas permiten obtener un rendimiento por el dinero depositado, aunque su funcionamiento depende del producto que ofrezca cada entidad. En el caso de muchas billeteras virtuales y bancos, los fondos se canalizan a través de fondos comunes de inversión de dinero o money market.
Estos instrumentos invierten en activos de elevada liquidez y, por lo general, de baja volatilidad, como colocaciones de corto plazo y otros instrumentos financieros. Su principal característica es que permiten disponer del dinero con rapidez, una condición que los vuelve una alternativa utilizada para mantener fondos destinados a gastos cotidianos mientras generan un rendimiento.
No obstante, es importante distinguirlos de las cuentas que pagan una tasa fija. En los fondos comunes de inversión, el rendimiento depende de la evolución de los activos que integran la cartera y puede variar. En cambio, algunas entidades ofrecen una remuneración fijada por sus propias condiciones comerciales. La nueva disposición se aplica a los rendimientos de los fondos comunes de dinero y no a todos los productos de tasa fija.
Antes de elegir una opción, los usuarios también deberían revisar si existen límites al monto remunerado, requisitos para acceder al beneficio o condiciones vinculadas al tipo de cuenta. Algunas entidades establecen topes sobre el saldo que genera intereses o restringen la remuneración a determinados clientes.
Además, los fondos comunes de inversión no son depósitos bancarios y no cuentan con las mismas garantías previstas para las cajas de ahorro o los plazos fijos. Tampoco aseguran el mantenimiento del capital ni un rendimiento determinado. Por eso, la tasa informada debe analizarse junto con las características y los riesgos del producto.
Con la entrada en vigencia de la Comunicación “A” 8497, el Banco Central busca que la información sobre las cuentas remuneradas resulte más homogénea y comprensible. Para los clientes, el cambio permitirá comparar rendimientos sobre una base común, aunque la decisión de dónde mantener el dinero también dependerá de las condiciones de cada alternativa y de la disponibilidad que necesiten.