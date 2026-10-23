Nueva medida

El BCRA cambia cómo bancos y billeteras virtuales informan los rendimientos de las cuentas remuneradas

Desde el 1° de noviembre, las entidades que ofrecen cuentas remuneradas a través de fondos comunes de inversión deberán informar la tasa nominal anual calculada sobre el rendimiento de los últimos siete días. La medida busca facilitar la comparación entre alternativas y mejorar la información disponible para los usuarios.