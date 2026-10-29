Desarrollo productivo

Luis Caputo en Rosario: el RIGI ya suma 48 proyectos por US$ 210.000 millones

Durante la primera Ronda de Negocios RIGI para proveedores, realizada en Rosario, el ministro de Economía sostuvo que hay 48 proyectos presentados por casi US$ 210.000 millones, de los cuales 30 ya fueron aprobados. También destacó la participación de proveedores locales y proyectó la creación de empleos formales vinculados con las inversiones.