Este jueves se inauguró la la primera Ronda de Negocios RIGI con Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, como sede del evento.
Santilli y Karina Milei defendieron la gestión económica nacional en la Ronda de Negocios RIGI
El jefe de Gabinete remarcó los aspectos de relevancia para el país y los puntos fuertes de la provincia de Santa Fe, trazando lineamientos con Nación.
El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, encabezó el acto central, recibiendo a otros nueve gobernadores y funcionarios nacionales.
Como emisarios del presidente Javier Milei estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
Los puntos fuertes para Santilli
Diego Santilli trazó paralelismos entre los objetivos políticos y económicos del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe y otros de los distritos del país, con algunos representantes presentes en suelo rosarino.
“Para mí son dos o tres cosas muy importantes en nuestro país. Yo lo escuchaba al gobernador que ha dado una lucha monumental para recuperar la paz y la vida de los rosarinos y en definitiva los santafesinos y de los argentinos”, comentó Santilli tras la apertura de Pullaro.
Iniciando la comparativa, el jefe de Gabinete expresó: “Me traspolo para atrás 3 años atrás. Un gobierno que llega con un presidente como Javier con una convicción total y absoluta de lo que había que hacer en nuestro país. Que fija su visión clara en el respeto a la vida, a la propiedad, a la libertad y lo ejercitaba en cada uno de los campos”.
Luego indicó que con Milei el país “volvió a su esencia, su centralidad, las democracias occidentales, equilibrio fiscal y eliminar los desequilibrios imposibles por décadas en nuestro país”.
“Hoy estamos acá con casi 2500 pymes entablando negociaciones reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”, destacó puntualmente sobre la Ronda de Negocios.
Resaltó también “la convicción de un pueblo que no quiere volver nunca más a la traición. Y la firmeza y la convicción de un presidente, de su equipo económico, que está llevando a la Argentina a salir de su historia”.
Respecto a la mini gira por el noroeste argentino, Santilli presentó algunos datos compartidos por la empresa minera Río Tinto: “De los 415 proveedores, 413 son argentinos. Arriba del 90%, los contratistas son industria argentina y así está en cada uno de los locales”.
Valorando el esfuerzo y roles de las respectivas gestiones cordobesas y santafesinas, Santilli afirmó que antes del mileismo “la Argentina era un avión que volaba con un solo motor. Y ese motor era el campo y su agroindustria”.
También describió como segundo motor el concepto de enfrentar a “la casta”, agregando que “encendimos el tercer motor”, en alusión a las inversiones, completando el cuarteto con un motor final que es la economía del conocimiento. "Esos cuatro motores es la visión de un país que el presidente estableció el día 1."
“Es importante el Super RIGI porque el Super RIGI va a traer inversiones que no vienen a la Argentina y está destinado a ese segmento que no está en nuestro país y que puede ser otra vez de números más grandes que el que estamos viendo aquí”, argumentó el funcionario.
La palabra de Karina
Al inicio de la presentación de la hermana del presidente hizo alusión a su “impresión” por el apodo que Santilli le colocó minutos antes: “la madrina de la minería”.
“Quería agradecerle a Maxi por recibirnos. Después también agradecer a todos los gobernadores que nos vienen acompañando”, comentó antes los funcionarios y sumó: “Quiero hacer un reconocimiento especial a los gobernadores presentes. Todos ellos por acompañar este proceso adhiriéndose al RIGI. En sus provincias, donde ya existían importantes proyectos de inversión que están en marcha y que van a transformar su economía y sus matrices productivas”.
Karina Milei destacó la gestión a nivel interno: “También quería felicitar al equipo económico que han logrado hacer todo todo esto y organizar esta gran jornada. La verdad, nos impresiona, lo veníamos hablando con toda la gente del gabinete, nos impresiona la cantidad de empresas que vinieron hoy acá, que se hicieron presentes”.
Después se sumó a la defensa del plan de inversiones: “Tenemos acá más de 2000 empresas PyMEs que se están conectando con grandes empresas mineras, que se han adherido al RIGI. Es un régimen de inversiones sin precedentes en nuestra historia, que lo ha logrado nuestro presidente”.
Retomando el apodo de Santilli, Karina autorrefenció: “Desde el primer día de nuestra gestión vengo acompañando de cerca al sector minero, participando de ferias internacionales, rondas de negocios y encuentros con inversores alrededor del mundo, porque estoy convencida de que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”.
Como defensa de la jornada en Rosario, también aseguró que “representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: un win-win. Porque como me gusta decir, acá tienen que ganar todos. Acá tienen que ganar tanto las grandes empresas mineras que puedan encontrar proveedores, mejores insumos y precios para ser más competitivos”.