Rosario será sede este jueves de la Primera Ronda de Negocios RIGI, una iniciativa destinada a vincular a pequeñas y medianas empresas y proveedores industriales con grandes proyectos de inversión en minería, energía e infraestructura.
Ronda RIGI: Santa Fe apunta a convertirse en proveedora y centro logístico de los proyectos mineros
Se realizará este jueves en La Fluvial, con rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación entre proveedores y grandes inversores. De las 873 empresas que participarán de reuniones con compradores, 483 son santafesinas, según los datos difundidos por la organización.
La actividad se desarrollará de 9 a 18 en La Fluvial y convocará a representantes de 43 proyectos estratégicos y alrededor de 1.800 empresas de todo el país.
La agenda incluirá reuniones comerciales, mesas de financiamiento y espacios de vinculación entre proveedores y responsables de compras.
Según informó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, ya se confirmaron 2.103 rondas de negocios, con la participación de empresas interesadas en conocer las demandas de los grandes proyectos y ofrecer bienes y servicios.
El funcionario destacó que las compañías participantes podrán acceder a información sobre las necesidades actuales y futuras de los emprendimientos, incluidas las previsiones de demanda hasta 2035. El objetivo es facilitar el contacto directo entre potenciales compradores y proveedores nacionales.
Más de 480 empresas santafesinas participarán de reuniones comerciales
Uno de los datos destacados de la convocatoria es la participación de firmas de Santa Fe. De las 873 empresas que tendrán reuniones con compradores en 86 mesas de negocios, 483 son de la provincia, de acuerdo con las cifras difundidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
La convocatoria también contempla encuentros entre empresas que buscan establecer nuevos vínculos comerciales. En ese marco, participarán instituciones tecnológicas, bancos, universidades, cámaras empresariales, representantes del sector minero y organizaciones vinculadas con la actividad industrial y laboral.
La presencia de empresas de distintos puntos del país apunta a generar contactos que permitan ampliar la red de proveedores de los grandes proyectos de inversión. Para las firmas santafesinas, la ronda representa una instancia para presentar sus capacidades productivas, conocer requisitos técnicos y explorar oportunidades de contratación.
Puccini señaló que empresas de la provincia ya abastecen actividades vinculadas con Vaca Muerta y con proyectos de minería, gas y petróleo en distritos como Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan y Mendoza.
La logística portuaria, otro eje de la propuesta santafesina
Además de la provisión de bienes y servicios, la provincia busca ampliar su participación en la cadena logística de los proyectos mineros. La elección de La Fluvial como sede del encuentro apunta a mostrar la infraestructura portuaria y la conexión de Rosario con los circuitos de transporte de cargas.
Según explicó Puccini, parte del litio producido en el norte argentino utiliza o prevé utilizar instalaciones portuarias de Rosario para su salida al exterior. A esto se suma la demanda logística que podrían generar futuros emprendimientos mineros, tanto para el traslado de producción como para el ingreso de equipos e insumos importados.
En ese contexto, Santa Fe busca posicionarse no solo como proveedora industrial, sino también como un nodo logístico para las actividades mineras y energéticas. La posibilidad de canalizar cargas a través de sus puertos constituye uno de los ejes que la provincia pretende presentar ante las empresas participantes.
Una agenda para vincular proveedores con grandes inversiones
Las actividades se desarrollarán entre las 9 y las 18, con rondas comerciales, mesas de financiamiento y espacios de intercambio entre empresas proveedoras y responsables de compras. La apertura está prevista con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro y autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector privado.
La ronda se propone acercar a las empresas argentinas a las necesidades concretas de los proyectos de inversión, con el propósito de facilitar oportunidades de contratación y fortalecer las cadenas de proveedores locales. Para las pymes, el desafío será convertir esos contactos en acuerdos comerciales y responder a los requisitos de calidad, escala y plazos que demandan los grandes emprendimientos.