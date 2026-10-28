Encuentro comercial en Rosario

Ronda RIGI: Santa Fe apunta a convertirse en proveedora y centro logístico de los proyectos mineros

Se realizará este jueves en La Fluvial, con rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación entre proveedores y grandes inversores. De las 873 empresas que participarán de reuniones con compradores, 483 son santafesinas, según los datos difundidos por la organización.