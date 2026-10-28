El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) amplió las alternativas de financiamiento para los productores ganaderos mediante un nuevo cupo global de hasta $10.000 millones en garantías sindicadas. El mecanismo busca facilitar el acceso a los créditos en Valor Producto a través de avales aportados de manera conjunta por distintas Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).
Financiamiento ganadero: cómo funciona el sistema de préstamos ajustados al valor del novillo
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) habilitó un nuevo cupo de garantías sindicadas para facilitar el acceso al crédito de las empresas ganaderas. La herramienta permite financiar inversiones y capital de trabajo con cuotas expresadas en kilos de novillo. Desde su lanzamiento, la línea ya otorgó más de $30.000 millones.
La iniciativa se instrumentó a partir de un acuerdo con la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), mediante el cual más de 15 SGR participan en el respaldo de las operaciones crediticias.
La línea está destinada a financiar distintas etapas de la actividad bovina, desde la compra de vaquillonas y la retención de terneras hasta el capital de trabajo para recría y engorde, además de la incorporación de animales de alto valor genético.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, desde el lanzamiento de esta herramienta, hace más de un año, el BICE otorgó más de $30.000 millones en créditos a productores bovinos de distintas regiones del país.
Cómo funciona el sistema de garantías sindicadas
Las garantías sindicadas permiten que varias Sociedades de Garantía Recíproca respalden conjuntamente una misma operación de crédito. De esta manera, los productores pueden acceder al financiamiento con un proceso más ágil, menor carga documental y sin necesidad de inmovilizar activos para garantizar el préstamo.
El nuevo cupo apunta a ampliar las posibilidades de acceso al crédito para las empresas ganaderas que cumplan con los requisitos establecidos. En este esquema, el monto máximo por operación es de $200 millones, con el objetivo de distribuir los recursos entre una mayor cantidad de productores.
La modalidad se suma a la línea general de créditos en Valor Producto del BICE, que contempla montos de hasta $800 millones por destino de inversión, bajo condiciones específicas de acceso y garantías.
Cuotas expresadas en kilos de novillo
Una de las particularidades de los créditos en Valor Producto es que las cuotas se fijan en unidades productivas, equivalentes a kilos de novillo, y permanecen constantes durante todo el plazo del préstamo.
El productor conoce desde el inicio la cantidad de kilos que debe destinar al pago de cada cuota. Sin embargo, la cancelación se realiza en pesos, de acuerdo con el valor del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG) vigente al momento del pago.
En cuanto a las condiciones financieras, la línea establece una tasa fija de UVA más el 7% anual y un plazo de devolución de hasta cinco años. El monto máximo general es de $800 millones por destino de inversión, mientras que las operaciones respaldadas mediante el nuevo sistema de garantías sindicadas tienen un límite de $200 millones.
Quiénes pueden acceder al financiamiento
La línea está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) registradas que desarrollen actividades de cría, ciclo completo o cabaña de ganado bovino para carne. Entre los requisitos, deben acreditar al menos tres años de actividad.
Los fondos pueden destinarse tanto a inversiones productivas como a capital de trabajo vinculado con la actividad ganadera. Entre las posibilidades contempladas se encuentran la compra de vaquillonas, la retención de terneras, la recría, el engorde y la incorporación de reproductores o ejemplares con características genéticas destacadas.
La ampliación de las garantías se produce en un contexto de crecimiento de las exportaciones de carne vacuna respecto del mismo período de 2025 y de apertura de nuevos mercados internacionales. En ese marco, el financiamiento busca acompañar las inversiones necesarias para sostener y ampliar la producción bovina.