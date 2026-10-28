Créditos en Valor Producto

Financiamiento ganadero: cómo funciona el sistema de préstamos ajustados al valor del novillo

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) habilitó un nuevo cupo de garantías sindicadas para facilitar el acceso al crédito de las empresas ganaderas. La herramienta permite financiar inversiones y capital de trabajo con cuotas expresadas en kilos de novillo. Desde su lanzamiento, la línea ya otorgó más de $30.000 millones.