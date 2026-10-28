Informe SEA

Las lluvias frenaron la siembra de soja temprana en el centro-norte santafesino

El relevamiento de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe, con datos al 27 de octubre, registró el inicio de la cosecha de trigo en el departamento 9 de Julio, con rindes iniciales de entre 30 y 32 quintales por hectárea. Las precipitaciones y la elevada humedad ambiente interrumpieron las labores y demoraron la implantación de soja de primera.