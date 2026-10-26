Ganadería

La genética gana terreno como herramienta para mejorar los resultados de la cría bovina

Especialistas del INTA y de la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA) destacan el aporte de tecnologías como la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) y la genómica para elevar los índices de preñez, aumentar los kilos de ternero producidos y acelerar el mejoramiento genético. La clave es integrar estas herramientas con una adecuada nutrición, sanidad y manejo del rodeo.