Reporte del Mercado de Granos

El maíz argentino gana terreno en el mercado mundial y las exportaciones avanzan a ritmo récord

Las dificultades logísticas en el Mar Negro y la menor oferta exportable de Brasil y Estados Unidos abren oportunidades para el cereal argentino, que podría alcanzar embarques por 45 millones de toneladas en la campaña 2025/26. En trigo, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta una producción de 23,8 millones de toneladas para el nuevo ciclo.