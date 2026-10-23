Proyecta un rinde de 43,6 qq/h

Octubre desafía al trigo: buenos rindes proyectados, pero persisten los riesgos climáticos

La primera estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) prevé una producción de 6,7 millones de toneladas en la región núcleo, casi un 60% por encima del promedio de los últimos 16 años. Sin embargo, las bajas temperaturas, las heladas de octubre y la escasa radiación solar mantienen en alerta a los técnicos. El frío también demora la siembra de soja y afecta el desarrollo inicial del maíz.