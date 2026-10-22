Buenas perspectivas comerciale

La carne vacuna argentina despertó interés internacional en SIAL París 2026

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) concluyó su participación en SIAL París 2026 junto a 30 empresas exportadoras. La feria, realizada del 17 al 21 de octubre, estuvo marcada por el interés de compradores internacionales, los buenos precios y las oportunidades que podrían surgir de los cambios regulatorios y comerciales en el mercado europeo.