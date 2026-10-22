La carne vacuna argentina cerró su participación en SIAL París 2026 con un balance positivo, marcado por una intensa agenda de reuniones comerciales, el interés de compradores internacionales y buenas perspectivas para las exportaciones.
La carne vacuna argentina despertó interés internacional en SIAL París 2026
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) concluyó su participación en SIAL París 2026 junto a 30 empresas exportadoras. La feria, realizada del 17 al 21 de octubre, estuvo marcada por el interés de compradores internacionales, los buenos precios y las oportunidades que podrían surgir de los cambios regulatorios y comerciales en el mercado europeo.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participó de la muestra junto a 30 empresas exportadoras, en uno de los principales encuentros mundiales de la industria alimentaria.
La feria se desarrolló del 17 al 21 de octubre en la capital francesa y tuvo como escenario para la oferta nacional el pabellón Argentine Beef, de 1.000 metros cuadrados. Durante los cinco días, el espacio recibió a importadores, distribuidores y clientes de distintos mercados, que mantuvieron encuentros con los representantes de las firmas argentinas.
Desde el sector exportador destacaron tanto el movimiento comercial registrado durante la exposición como los precios observados en las negociaciones, en un contexto internacional que presenta nuevas oportunidades para la carne vacuna argentina.
Un pabellón para promover la carne argentina
Uno de los principales atractivos de la participación nacional fue el restaurante Argentine Beef, donde los visitantes pudieron degustar cortes emblemáticos como el bife ancho y el bife angosto.
La propuesta gastronómica funcionó como una herramienta de promoción de la calidad de la carne argentina y acompañó las reuniones comerciales desarrolladas por las 30 empresas participantes.
La presencia conjunta del IPCVA y los exportadores permitió concentrar la oferta nacional en un espacio destinado a fortalecer los vínculos con compradores internacionales y generar nuevas oportunidades de negocios.
Europa, un mercado estratégico para las exportaciones
La edición 2026 de SIAL París se desarrolló en un escenario relevante para el comercio internacional de carne vacuna, atravesado por cambios regulatorios y comerciales en la Unión Europea.
Entre los factores que concentraron la atención del sector se encuentran las nuevas exigencias europeas vinculadas con los productos libres de deforestación, las restricciones que afectan la participación de Brasil en el mercado comunitario y las oportunidades que podría generar la nueva cuota prevista en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Estas condiciones abren interrogantes sobre la evolución de la competencia y el acceso al mercado europeo, uno de los destinos de interés para la carne vacuna argentina. En ese marco, la capacidad de cumplir con los requisitos de trazabilidad y sostenibilidad constituye un aspecto relevante para consolidar la presencia exportadora.
Buenos precios y expectativas comerciales
El balance de los exportadores argentinos estuvo marcado por el optimismo ante la actividad registrada durante la feria y los valores observados en las negociaciones.
El interés de importadores, distribuidores y clientes internacionales, sumado a las perspectivas que ofrecen los cambios en el mercado europeo, contribuyó a reforzar las expectativas del sector.
La participación en SIAL París forma parte de la estrategia de promoción internacional de la carne vacuna argentina, orientada a consolidar los mercados existentes, fortalecer los vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades para las empresas exportadoras.
El desafío será transformar los contactos y las negociaciones iniciadas durante la muestra en operaciones concretas, en un escenario en el que las condiciones de acceso a los mercados, los precios y la competencia internacional tendrán un papel determinante.