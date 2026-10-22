23,8 millones de toneladas

La cosecha de trigo apunta a la segunda mayor producción de los últimos 17 años

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una producción de 23,8 millones de toneladas para la campaña triguera 2026/27, lo que representaría la segunda mayor cosecha de los últimos 17 años. Sin embargo, las bajas temperaturas, la escasa radiación solar y las lluvias por debajo de lo esperado generan incertidumbre sobre los rindes. Santa Fe y Buenos Aires encabezan las perspectivas productivas.