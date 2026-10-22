La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, bajo la órbita del Ministerio de Economía, avanzan en una estrategia de monitoreo conjunto frente a los posibles impactos del fenómeno climático El Niño.
La Secretaría de Agricultura y AFE trabajan en un sistema de monitoreo conjunto ante posibles impactos de El Niño
La Agencia Federal de Emergencias y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca analizaron escenarios climáticos y zonas vulnerables para mejorar la coordinación de las respuestas ante posibles emergencias agropecuarias. El trabajo incluye el intercambio de información y la articulación con las provincias.
En una reunión de trabajo realizada el 19 de octubre, representantes de ambos organismos analizaron la información disponible en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAME), con especial atención a los mapas de monitoreo, la identificación de áreas que podrían resultar afectadas y la planificación de medidas ante distintos escenarios.
El objetivo es integrar información meteorológica, territorial y productiva para anticipar riesgos, identificar los recursos disponibles y mejorar la coordinación de las acciones frente a eventuales emergencias que puedan comprometer a las actividades agropecuarias y a las comunidades.
Intercambio de información para anticipar riesgos
Durante el encuentro, los funcionarios trabajaron sobre las herramientas de seguimiento disponibles en el SINAME, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias vinculadas con la evolución del fenómeno climático.
La articulación entre las áreas de emergencias y producción permite reunir datos relevantes para evaluar las zonas expuestas, reconocer las capacidades operativas y organizar las intervenciones necesarias según las características de cada escenario.
Coordinación con las provincias
La agenda de trabajo también contempla la articulación con las provincias que podrían verse afectadas por las condiciones climáticas asociadas a El Niño. Según se informó, ambos organismos continuarán compartiendo información actualizada para mejorar la preparación y facilitar la toma de decisiones ante eventuales situaciones de emergencia agropecuaria.
El seguimiento adquiere relevancia ante la posibilidad de que las lluvias y las crecidas generen complicaciones en distintas regiones productivas, por lo que la anticipación y la coordinación entre las jurisdicciones constituyen herramientas centrales para reducir riesgos.
Funcionarios participantes
De la reunión participaron el director de la AFE, Santiago Hardie; el subdirector del organismo, Ignacio Cabello; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel José Chiappe Berisso; y el director de Producción Porcina, Eduardo Terrado.