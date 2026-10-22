Emergencia hídrica

La Secretaría de Agricultura y AFE trabajan en un sistema de monitoreo conjunto ante posibles impactos de El Niño

La Agencia Federal de Emergencias y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca analizaron escenarios climáticos y zonas vulnerables para mejorar la coordinación de las respuestas ante posibles emergencias agropecuarias. El trabajo incluye el intercambio de información y la articulación con las provincias.