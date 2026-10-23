El agregado de valor en origen, la generación de empleo y el desarrollo industrial de las economías del interior son algunos de los ejes que atraviesan la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y BioPymes, un encuentro que convoca a representantes de la actividad de distintos puntos del país.
Federico Albrecht: "El agregado de valor en origen es una herramienta para generar trabajo en el interior"
El presidente de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado (CIDEP) destacó la convocatoria a la décima edición del Congreso. En el marco del encuentro, la entidad santafesina celebra sus 15 años de trayectoria y reivindica el papel de las pequeñas y medianas industrias en la generación de empleo y el desarrollo de las economías regionales.
En ese marco, Federico Albrecht, presidente de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado (CIDEP), destacó la convocatoria alcanzada por el evento, que supera los 350 inscriptos y registra la mayor concurrencia entre las ediciones realizadas hasta el momento.
La actividad también tiene un significado especial para la entidad santafesina, que celebra 15 años de trabajo ininterrumpido en favor de la transformación de la producción en origen y la generación de oportunidades laborales en las localidades del interior.
“Estamos muy contentos. Fue un año en el que la organización de este congreso tuvo idas y vueltas, pero hoy llegamos a este momento con más de 350 inscriptos y una concurrencia que es la más alta de todos los congresos”, señaló Albrecht.
Quince años de trabajo para fortalecer la industria del interior
La celebración del aniversario de CIDEP representa un reconocimiento a la trayectoria de una entidad que promueve el desarrollo de la actividad de extrusado y prensado, con especial atención en las posibilidades que ofrece la industrialización de las materias primas cerca de los lugares donde se producen.
Albrecht remarcó que el trabajo de la cámara, a lo largo de estos 15 años, estuvo orientado a impulsar la puesta en valor de la producción y contribuir a la generación de empleo en las comunidades del interior.
En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de las plantas industriales abre oportunidades que van más allá de los puestos de trabajo directos. También permite ampliar las posibilidades de formación, promover nuevos emprendimientos y generar actividades complementarias alrededor de cada establecimiento.
“Lo que podemos hacer, dentro de nuestras posibilidades en cada una de las plantas del interior, es brindar oportunidades a la gente para que tenga trabajo, pueda acceder a otros estudios y desarrolle actividades que se complementen con nosotros”, explicó.
La consolidación de estas iniciativas forma parte de una estrategia que busca fortalecer las economías locales mediante la actividad industrial, con oportunidades laborales y productivas que contribuyan a sostener la población en sus lugares de origen.
Agregado de valor y empleo: el aporte de las plantas extrusoras
Al referirse al papel que cumplen las plantas extrusoras de soja en las provincias argentinas, Albrecht puso el foco en la posibilidad de transformar la producción primaria en origen y distribuir sus beneficios en las propias comunidades.
Para el titular de CIDEP, el valor agregado no debe medirse únicamente por el proceso industrial aplicado a una materia prima, sino también por su impacto social y económico en el territorio.
“Para mí, uno de los principales focos es generar trabajo y evitar que la gente tenga que irse a los grandes conurbanos para vivir del trabajo de una gran industria”, afirmó.
Desde esa perspectiva, el desarrollo de establecimientos de extrusado y prensado puede contribuir a diversificar las actividades económicas, generar nuevas oportunidades laborales y favorecer la permanencia de trabajadores y familias en las localidades del interior.
El desafío, planteó, consiste en seguir fortaleciendo las capacidades industriales de cada región y ampliar las posibilidades de articulación con otras actividades productivas, de manera que el agregado de valor tenga un impacto más amplio sobre las economías locales.
Complementariedad con la gran industria y nuevos desafíos
Otro de los aspectos que destacó Albrecht es la posibilidad de profundizar la articulación entre las plantas de extrusado y prensado y las grandes industrias del sector.
En ese sentido, consideró que las empresas de menor escala no deben entenderse necesariamente como competidoras de los grandes establecimientos industriales, sino como actores capaces de desarrollar procesos y productos con características propias.
“Somos complemento y podríamos complementarnos muchísimo más”, sostuvo.
El dirigente planteó que existe margen para avanzar en nuevas formas de cooperación entre los distintos segmentos de la industria, a partir de las particularidades de cada modelo productivo y de las oportunidades que surjan en el mercado.
“Somos industrias que hacemos algo especial, distinto”, expresó, al referirse al perfil de las empresas representadas por la cámara.
Con la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y BioPymes como espacio de intercambio, el sector busca consolidar vínculos, compartir experiencias y debatir los desafíos que enfrenta la actividad. Para CIDEP, el aniversario número 15 también constituye una oportunidad para reafirmar el objetivo de impulsar la transformación en origen, fortalecer la industria nacional y ampliar las oportunidades de desarrollo en el interior del país.