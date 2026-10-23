Congreso Internacional de Extrusores y BioPymes

Federico Albrecht: "El agregado de valor en origen es una herramienta para generar trabajo en el interior"

El presidente de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado (CIDEP) destacó la convocatoria a la décima edición del Congreso. En el marco del encuentro, la entidad santafesina celebra sus 15 años de trayectoria y reivindica el papel de las pequeñas y medianas industrias en la generación de empleo y el desarrollo de las economías regionales.