La irrupción de la IA

Carlos Becco: "La clave para que las PyMEs del agro compitan es la innovación"

El especialista en innovación y tecnología agrícola analizó las oportunidades de las pequeñas y medianas industrias que agregan valor en origen. Destacó la inteligencia artificial, la especialización, la trazabilidad y la capacidad de adaptación como herramientas para competir en un mercado cada vez más exigente.