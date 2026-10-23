Agricultura

Las bajas temperaturas y la falta de radiación condicionan el desarrollo de los cultivos

La Bolsa de Cereales advirtió que las condiciones climáticas retrasan la siembra de maíz y girasol y afectan la evolución del trigo. Las heladas y la escasa radiación generan preocupación por el potencial de rendimiento del cereal, mientras que la humedad favorece la aparición de enfermedades foliares.