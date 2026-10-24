Ganadería

El SENASA refuerza los controles de hacienda para preservar las zonas libres de garrapata

El SENASA recordó los requisitos sanitarios para el traslado de bovinos, bubalinos y equinos en el marco del nuevo Plan Nacional de Control Integrado y Erradicación. La inspección previa de las tropas y los bioensayos para detectar resistencia a los garrapaticidas son herramientas centrales para prevenir la dispersión del parásito.