La confianza de los productores agropecuarios argentinos mostró una leve recuperación en septiembre-octubre, aunque persisten factores de incertidumbre que condicionan las decisiones de inversión. Según el último Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el indicador alcanzó los 150 puntos, un 2% por encima de la medición anterior, cuando se había ubicado en 147.
Los productores ven oportunidades de inversión, pero priorizan la cautela financiera
El Ag Barometer Austral de septiembre-octubre de 2026 registró una mejora del 2% y alcanzó los 150 puntos. Sin embargo, el 49% de los productores identifica el escenario político como un factor que lo lleva a postergar inversiones, mientras que el 38% señala la incertidumbre climática.
El resultado refleja una estabilización de la confianza en niveles históricamente elevados, pero también una diferencia entre las expectativas favorables hacia el mediano plazo y la cautela al momento de comprometer recursos.
En ese escenario, la incertidumbre política ante las elecciones de 2027 aparece como el principal condicionante de las inversiones, seguida por el riesgo climático y las condiciones de financiamiento. A estos factores se suma la posibilidad de un evento El Niño durante la campaña agrícola 2026/27, que lleva a los productores a evaluar ajustes en sus estrategias de producción.
“Los resultados muestran que el productor mantiene confianza en el mediano plazo, pero esa expectativa no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas de inversión”, explicó Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director del Ag Barometer Austral.
La política y el clima, entre los factores que frenan las inversiones
El relevamiento indica que el 49% de los productores menciona la incertidumbre electoral de 2027 como un factor que lo lleva a actuar con cautela o postergar proyectos. En segundo lugar se ubica la incertidumbre climática, señalada por el 38%, mientras que el 24% identifica las tasas de interés o las condiciones de financiamiento como un condicionante.
Además, el 68% de los encuestados manifestó que el escenario electoral influye mucho o algo en sus decisiones de inversión. Los porcentajes corresponden a una pregunta de respuesta múltiple, por lo que cada productor podía señalar más de un factor.
La cautela, sin embargo, no implica una evaluación negativa de las oportunidades que ofrece el sector. El Índice de Expectativas de Inversión aumentó un 3,9% y alcanzó los 133 puntos, su máximo histórico. A su vez, el 66% considera que es un buen momento para invertir.
Esta diferencia entre las oportunidades percibidas y las decisiones concretas refleja la estrategia de los productores frente a un escenario incierto: identificar posibilidades de crecimiento sin comprometer la liquidez ni perder capacidad de adaptación.
“Una cosa es evaluar favorablemente una oportunidad y otra es decidir el momento adecuado para comprometer recursos. La liquidez y la flexibilidad financiera siguen siendo importantes para atravesar un escenario que todavía presenta incertidumbres”, señaló Steiger.
El posible fenómeno El Niño obliga a revisar estrategias productivas
El clima constituye otro de los factores centrales para la planificación de la próxima campaña agrícola. Ante la posibilidad de un evento El Niño durante el ciclo 2026/27, los productores analizan alternativas para reducir la exposición al riesgo y adaptar sus sistemas productivos.
De acuerdo con el informe, el 31% prevé ajustar las fechas de las labores, la selección de cultivos o las tecnologías utilizadas. En tanto, el 17% evalúa contratar seguros o ya lo hizo, mientras que el 16% considera modificar su plan de siembra y adoptar una mayor cautela en las inversiones.
Por otro lado, el 27% afirmó que no modificaría sus decisiones ante este escenario climático.
Las respuestas muestran que no existe una única estrategia frente al riesgo. Mientras algunos productores contemplan cambios operativos y tecnológicos, otros priorizan las herramientas de cobertura o una reducción de los compromisos financieros.
En ese sentido, Steiger sostuvo que la planificación debe contemplar de manera integral la elección de cultivos, las fechas de las labores, la tecnología y los mecanismos de cobertura, con el objetivo de mantener capacidad de respuesta ante posibles cambios en las condiciones climáticas.
Confianza elevada, pero con inversiones selectivas
La evolución reciente del Ag Barometer Austral confirma la estabilidad del indicador. Tras alcanzar los 151 puntos en mayo y descender a 147 en julio, la medición de septiembre-octubre volvió a subir hasta los 150 puntos. En términos interanuales, el índice general registró una mejora del 20%.
El Índice de Condiciones Presentes aumentó un 5%, hasta los 126 puntos, mientras que el de Expectativas Futuras avanzó un 1,2% y llegó a los 167 puntos.
Pese a este panorama, las decisiones sobre el destino de los recursos reflejan prioridades diversas. El 32% de los productores busca mejorar la producción durante la campaña 2026/27, mientras que el 25% prioriza la adquisición de activos estratégicos, como tierra o hacienda.
Al mismo tiempo, otro 25% procura preservar liquidez y capacidad de maniobra, y el 21% apunta a reducir deudas y compromisos financieros. A esto se suma que el 55% considera que sus costos medidos en dólares son más elevados que en la campaña anterior.
Los datos muestran que, aunque la mayoría reconoce oportunidades para invertir, una parte importante del sector busca mantener márgenes financieros que le permitan responder a las condiciones económicas, políticas y climáticas.
La inteligencia artificial, otra oportunidad para el agro
El informe también identifica oportunidades para incorporar inteligencia artificial a la gestión agropecuaria. El 32% de los productores considera que el área de producción es la que presenta mayor potencial de mejora mediante estas herramientas.
Le siguen el planeamiento estratégico, mencionado por el 28%, y la gestión financiera, señalada por el 23%.
En conjunto, los resultados describen un escenario en el que la confianza de los productores se mantiene en niveles elevados, pero las decisiones de inversión están atravesadas por la incertidumbre electoral, el riesgo climático y las condiciones financieras.
La estrategia predominante apunta a combinar oportunidades de crecimiento con prudencia en el uso de los recursos. En ese contexto, la capacidad de preservar liquidez, adaptar los planteos productivos y evaluar cuidadosamente el momento de invertir aparece como un factor central para la campaña 2026/27.