La confianza del agro sigue alta

Los productores ven oportunidades de inversión, pero priorizan la cautela financiera

El Ag Barometer Austral de septiembre-octubre de 2026 registró una mejora del 2% y alcanzó los 150 puntos. Sin embargo, el 49% de los productores identifica el escenario político como un factor que lo lleva a postergar inversiones, mientras que el 38% señala la incertidumbre climática.