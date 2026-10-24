Creció 5,5% en 2025

La agroindustria explicó un tercio de la economía santafesina y el 72% del valor agregado de los bienes

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de Santa Fe aumentó un 5,5% interanual en 2025 y alcanzó el nivel más alto de la serie histórica, según estimaciones preliminares del IPEC analizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario. El comercio, la industria manufacturera y las actividades agropecuarias explicaron cerca del 80% de la expansión. A su vez, la agroindustria generó el 33,1% del producto provincial y concentró el 72% del valor agregado de los sectores productores de bienes.