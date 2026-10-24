Mercado lácteo global

La producción mundial de leche crecería 2,2% este año, pero perdería impulso en 2027

La producción mundial de leche muestra un desempeño mejor al esperado y crecería un 2,2% durante 2026. Sin embargo, las proyecciones para 2027 anticipan una desaceleración hasta el 1%, condicionada por los efectos de la sequía en Europa, la incertidumbre sobre el impacto de El Niño y un escenario macroeconómico marcado por la inflación, las tasas de interés y la volatilidad de los precios de la energía.