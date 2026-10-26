El fuerte temporal con caída de granizo que afectó el jueves a distintas zonas de Santa Fe dejó importantes daños en establecimientos agropecuarios, cultivos e instalaciones rurales. Ante este escenario, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) expresó su solidaridad con los productores y las familias damnificadas y reafirmó su acompañamiento al sector.
Tras el temporal, CARSFE acompaña a los productores damnificados
El granizo provocó severos daños en establecimientos rurales y arrasó lotes de trigo y girasol en distintas localidades del centro-oeste provincial. También se registraron perjuicios en cultivos de maíz, pasturas e instalaciones rurales.
El fenómeno comenzó durante la mañana y se extendió, por momentos, a lo largo de la jornada, con especial impacto en el centro-oeste provincial. Entre las localidades y zonas afectadas se encuentran Rafaela, San Justo, Ataliva, Videla, Colonia Bigand, Colonia Angeloni, Susana, Ramona, La Pelada, San Javier y Providencia, entre otras.
Uno de los principales perjuicios se registró en los cultivos de trigo y girasol, cuyos lotes sufrieron daños de consideración y, en algunos casos, quedaron prácticamente arrasados por la intensidad del granizo.
También se reportaron afectaciones en maizales que se encontraban en una etapa avanzada de crecimiento y en pasturas, especialmente alfalfa, que estaban en condiciones de ser cortadas y destinadas a la confección de rollos.
Pérdidas productivas y alternativas para los lotes afectados
De acuerdo con el relevamiento difundido por CARSFE, a esta altura de la campaña las pérdidas en trigo y girasol resultan prácticamente irrecuperables en los lotes más comprometidos. Como alternativa, en algunos casos podría evaluarse la resiembra con soja, teniendo en cuenta el ingreso en el período óptimo para realizar esas labores.
Si bien la franja alcanzada por la manga de granizo tuvo una extensión relativamente acotada, su paso dejó un escenario de importantes destrozos. Además de los daños en los cultivos, se reportaron perjuicios en viviendas, galpones, herramientas e instalaciones de establecimientos rurales.
En otras zonas, como Reconquista, el impacto habría sido menor, aunque también se prevén consecuencias sobre los rendimientos, especialmente en el trigo, que se encuentra próximo al inicio de la cosecha.
El acompañamiento a los productores damnificados
Desde la entidad ruralista manifestaron su solidaridad con los productores y las familias afectadas y destacaron el impacto que estos fenómenos tienen sobre la actividad agropecuaria y la economía de las comunidades rurales.
CARSFE señaló que detrás de cada campaña hay inversiones, trabajo y planificación, por lo que los daños ocasionados por eventos climáticos severos representan un perjuicio que trasciende la pérdida de los cultivos.
La entidad reafirmó su compromiso con el sector agropecuario santafesino y aseguró que seguirá atenta a la evolución de la situación y a las necesidades que puedan surgir en las zonas afectadas.