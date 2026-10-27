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60 en los últimos tres años

Las auditorías sanitarias, una clave para sostener y ampliar las exportaciones agroindustriales

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, Argentina recibió 60 auditorías de autoridades sanitarias extranjeras para verificar las condiciones de producción e inocuidad de sus alimentos. Las evaluaciones son determinantes para mantener los mercados de exportación, habilitar nuevos destinos y ampliar la oferta de productos autorizados.

Argentina recibió 60 inspecciones internacionales para mantener y abrir mercados agroalimentariosArgentina recibió 60 inspecciones internacionales para mantener y abrir mercados agroalimentarios
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Argentina recibió 60 auditorías sanitarias internacionales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, en el marco de los controles que realizan los países importadores para verificar las condiciones sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad de los productos agroalimentarios.

Estas evaluaciones son fundamentales para sostener los mercados externos y avanzar en la apertura de nuevos destinos para las exportaciones nacionales.

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Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el país recibió un promedio de 20 auditorías por año durante el período analizado. Las inspecciones fueron realizadas por autoridades sanitarias extranjeras interesadas en importar alimentos y otros productos de origen agropecuario argentino.

China y Chile concentraron la mayor cantidad de auditorías

Chile y China fueron los países que más auditorías realizaron, con evaluaciones centradas principalmente en carne bovina, productos lácteos, frutas y el reconocimiento de las condiciones sanitarias argentinas.

Detrás se ubicaron Brasil, con cinco auditorías; Corea del Sur, con cuatro; y Filipinas, México y Perú, con tres cada uno. El resto de los países efectuó entre una y dos inspecciones, que abarcaron una amplia variedad de rubros.

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Además de los productos cárnicos, lácteos y frutícolas, las evaluaciones incluyeron productos pesqueros, genética animal, semillas y alimentos destinados a la alimentación animal.

Controles para mantener y ampliar los mercados externos

Las auditorías internacionales permiten verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por cada destino en materia de sanidad animal, protección fitosanitaria e inocuidad alimentaria.

Los resultados de estos procedimientos inciden en el mantenimiento de los mercados habilitados, la apertura de nuevas oportunidades comerciales y la ampliación de los productos autorizados para exportar. Por eso, el cumplimiento de los estándares sanitarios constituye un componente central para el acceso de la producción agroindustrial argentina a los mercados internacionales.

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El calendario de controles continuará durante los próximos meses. Para lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027 están previstas nuevas auditorías de Filipinas, Japón, Chile, Tailandia y Corea del Sur, vinculadas con productos cárnicos, lácteos y la habilitación de establecimientos exportadores.

La Unión Europea realizará cuatro auditorías en 2027

Uno de los principales compromisos previstos para el próximo año corresponde a la Unión Europea, que confirmó cuatro auditorías presenciales en Argentina.

Las inspecciones abarcarán aspectos relacionados con la inocuidad alimentaria, los controles de residuos y contaminantes, y las condiciones sanitarias de productos de origen animal y vegetal.

Argentina recibió 60 inspecciones internacionales para mantener y abrir mercados agroalimentariosArgentina recibió 60 inspecciones internacionales para mantener y abrir mercados agroalimentarios

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo responsable de coordinar y llevar adelante estos procesos de auditoría. Entre sus funciones se encuentran garantizar la sanidad animal, proteger la producción vegetal y supervisar las condiciones de inocuidad y calidad de los alimentos.

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