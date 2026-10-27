60 en los últimos tres años

Las auditorías sanitarias, una clave para sostener y ampliar las exportaciones agroindustriales

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, Argentina recibió 60 auditorías de autoridades sanitarias extranjeras para verificar las condiciones de producción e inocuidad de sus alimentos. Las evaluaciones son determinantes para mantener los mercados de exportación, habilitar nuevos destinos y ampliar la oferta de productos autorizados.