Cae el costo de producción

La siembra de girasol cubre el 36% del área prevista y mejora la ecuación económica del cultivo

Los costos totales se estiman en US$ 576 por hectárea, por encima de los registrados en octubre de 2025. Sin embargo, el aumento del precio de la oleaginosa, que pasó de US$ 320 a US$ 495 por tonelada, redujo el costo de producción de 15,6 a 11,6 quintales por hectárea. Mientras tanto, la siembra alcanza el 36% del área prevista para la campaña.