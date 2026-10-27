Para detectar malezas

Tecnología de precisión: drones y algoritmos para medir la cobertura de alfalfa

Especialistas del INTA Catamarca y Marcos Juárez utilizaron imágenes captadas con un dron comercial y algoritmos de aprendizaje automático para diferenciar la alfalfa de las malezas. El ensayo permitió estimar la superficie ocupada por el cultivo y detectar un lote degradado, mediante una metodología que no requiere cámaras multiespectrales de alto costo.