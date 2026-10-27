La genética, la rentabilidad de las empresas ganaderas y las oportunidades de exportación serán algunos de los principales temas de la quinta edición del Congreso Federal Ganadero, organizado por Rosgan.
"Quo vadis, ganadería": Rosario será sede de un nuevo Congreso Federal Ganadero
El encuentro se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema “Quo vadis, ganadería”. La agenda incluirá genética, nutrición, gestión de empresas familiares, industria frigorífica y geopolítica del comercio internacional de carnes.
El encuentro se realizará el próximo 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), bajo el lema “Quo vadis, ganadería”, con la participación de especialistas, productores, empresarios y referentes de la cadena de ganados y carnes.
La propuesta buscará analizar los desafíos productivos y comerciales de la ganadería argentina, con una agenda que combinará el manejo de los establecimientos, la profesionalización de las empresas familiares, la calidad del producto y las condiciones del mercado internacional.
Según explicó Raúl Milano, presidente de Rosgan, la continuidad del congreso responde al interés del sector por contar con herramientas de gestión y perspectivas para la toma de decisiones. Además, sostuvo que la competitividad exportadora requiere comprender los cambios de la demanda mundial y mejorar los procesos productivos desde el campo.
Genética, nutrición y gestión empresarial
El programa estará organizado en dos bloques temáticos: “Tranqueras adentro. ¿Hacia dónde va tu empresa?” y “¿Hacia dónde va la ganadería argentina?”. El primero estará orientado a la gestión y la organización de los establecimientos, mientras que el segundo abordará las perspectivas productivas y comerciales de la actividad.
Uno de los paneles estará dedicado a la genética y la nutrición, con el objetivo de analizar qué tipo de animal necesita producir Argentina para responder a las exigencias de los mercados. Participarán Rodolfo Cantet, del INTA, el Conicet y la Universidad de Buenos Aires; Patricio Cortabarria, de Origen Uruguay; Julián Soriano, de Provimi-Cargill; y Sebastián Victorica, de UBIMeat.
La gestión de las empresas ganaderas también tendrá un lugar central. José Lizzi, consultor especializado en sistemas ganaderos y agronegocios, expondrá sobre la organización integral de los establecimientos, mientras que Mauricio Pretto, de Pretto Agronegocios, abordará el desafío de transformar al productor en empresario y profesionalizar la gestión de las empresas familiares.
Por su parte, Víctor Tonelli, productor ganadero y consultor privado, presentará una disertación sobre las perspectivas de la actividad y los cambios que podrían marcar su evolución.
Geopolítica y oportunidades para la carne argentina
El comercio internacional será otro de los ejes del congreso. El panel “La geopolítica detrás de la carne” analizará los cambios en el escenario mundial y su impacto sobre los fundamentos del mercado.
Entre los participantes anunciados se encuentran Alfredo Dicostanzo, de la Universidad de Nebraska; un representante de la República Popular China; y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios de Argentina.
La agenda también incluirá el análisis de la competitividad de la industria frigorífica frente a una oferta limitada de hacienda. Dante Cerino, CEO del Grupo Beltrán, expondrá sobre las posibilidades de crecimiento del sector industrial y los incentivos necesarios para fortalecer la producción ganadera.
A su vez, Adrián Bifaretti, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), analizará el papel del marketing para posicionar la carne y captar consumidores, en un contexto en el que la diferenciación del producto y el conocimiento de los mercados resultan relevantes para la actividad exportadora.
Financiamiento, engorde y nuevos modelos de negocio
El programa se completará con exposiciones sobre economía, sistemas de engorde y transformación de los modelos de negocio. Salvador Di Stéfano, economista y director de Agroeducación, presentará su visión sobre los cambios necesarios para encarar los negocios en el contexto actual.
También se desarrollará un panel sobre la actividad de los feedlots y la evolución de los sistemas de engorde, con la participación de Fernando Storni, de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF); Alessandro Radici, de SerBeef; y Miguel Achával, de Inversora Juramento.
La apertura del encuentro contará con las intervenciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato; y el titular de Rosgan, Raúl Milano.
Con esta quinta edición, el Congreso Federal Ganadero volverá a reunir a distintos actores de la cadena para debatir sobre productividad, gestión, agregado de valor y perspectivas comerciales de la ganadería argentina.