5ta. Edición

"Quo vadis, ganadería": Rosario será sede de un nuevo Congreso Federal Ganadero

El encuentro se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema “Quo vadis, ganadería”. La agenda incluirá genética, nutrición, gestión de empresas familiares, industria frigorífica y geopolítica del comercio internacional de carnes.