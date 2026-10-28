Diversifica mercados

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 5% en nueve meses

Los embarques argentinos de carne enfriada y congelada acumularon 549.600 toneladas entre enero y septiembre de 2026, un 5% más que en igual período del año pasado. Sin embargo, los envíos a China retrocedieron 8%, mientras crecieron 36% las ventas al resto de los destinos.