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La transformación del mercado automotor argentino que exponen los últimos datos del INDEC

El organismo registró al tercer trimestre del año que ya el 86,1% de los autos son importados. Mediciones particulares confirman el avance de unidades del exterior, en un escenario de nuevas marcas chinas, incentivos arancelarios y menor producción local.

El mercado automotor profundiza un cambio clave con el retroceso de la producción local y el fuerte avance de modelos asiáticos con tecnología electrificada. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.El mercado automotor profundiza un cambio clave con el retroceso de la producción local y el fuerte avance de modelos asiáticos con tecnología electrificada. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.
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La diferencia entre los patentamientos de vehículos nacionales e importados registradas por el INDEC expone la transformación que atraviesa el mercado automotor argentino.

El informe del tercer trimestre consignó que en septiembre se registraron 33.055 automóviles, un 12,9% menos que un año antes. “De ese total, el 13,9% corresponde a automóviles nacionales y el 86,1%, a importados”, indicó el organismo. La variación por origen amplía el contraste: las inscripciones de automóviles nacionales se desplomaron 44,3% interanual, mientras las de importados disminuyeron 4,1%.

asdSegún datos del INDEC, en septiembre el 86,1% de los automóviles patentados fue de origen extranjero, registrando una caída interanual del 44,3% en las unidades nacionales.

La brecha aparece también en vehículos vinculados al campo. Dentro de la categoría de maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI), el total de patentamientos prácticamente no varió (-0,6%), pero las unidades nacionales cayeron 31,3% y las importadas crecieron 35,5%. Estas últimas representaron el 62,6% de las 1.097 inscripciones de septiembre.

La perspectiva de las concesionarias

La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) aporta una segunda mirada. Su informe de septiembre ubica en 69% la participación importada en el mercado que releva, frente al 31% de origen nacional; su gráfico histórico muestra una inversión de esa relación desde 2024. Los porcentajes no son intercambiables con el 86,1% del INDEC: cada indicador comprende categorías y universos estadísticos distintos.

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El presidente de ACARA, Sebastián Beato, describió el fenómeno como un mercado con “menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades”. Lo vinculó con la apertura comercial y la incorporación de marcas asiáticas, aunque señaló que el repunte mensual de septiembre podía anticipar una mejora hacia fin de año.

La entidad informó 49.814 patentamientos en septiembre, 11,4% menos que un año atrás, y 435.493 acumulados hasta ese mes, con una baja del 13%. La mayor participación de los importados convive, por lo tanto, con un mercado total en retroceso.

Marcas chinas y expansión de electrificados

La modificación ya se observa en los rankings de coches vendidos. Según ACARA, BYD acumuló 12.250 patentamientos de automóviles y comerciales livianos entre enero y septiembre; BAIC, 7.582; y Chery, 4.954.

La presencia de marcas chinas se hace sentir y ya se percibe en las calles argentinas. Una muestra de esa transformación tuvo lugar en la primera Expo Auto Chino, que se realizó a comienzos de octubre en Buenos Aires, reuniendo 26 marcas y unos 30.000 visitantes, según sus organizadores.

Chery vehicles are displayed during the first Chinese auto show as Chinese automakers are expanding in Argentina as the government's market-opening measures boost competition in the auto sector in Buenos Aires, Argentina, October 2, 2026. REUTERS/Alessia MaccioniLos patentamientos de autos importados alcanzaron el 69% según ACARA, impulsados por marcas chinas y la expansión de autos eléctricos e híbridos en el país. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.

El cambio incluye, además, un notable incremento en la adquisición de motores alternativos. En septiembre, ACARA contabilizó 8.322 híbridos y 865 eléctricos puros: 9.187 unidades, frente a 3.350 en igual mes de 2025. Su participación en automóviles y comerciales livianos pasó así de alrededor del 6,3% al 19,7%, según cálculos sobre el informe sectorial.

Contraste en la política de importaciones

El gobierno estableció desde el año pasado un arancel extrazona del 0% para determinados vehículos de tecnologías alternativas, dentro de cupos y valores máximos. Este año, además, elevó los topes FOB a 35.000 dólares para eléctricos puros y a 18.000 para híbridos convencionales y enchufables; mantuvo 16.000 para los mild hybrid.

La modificación se argumentó en la necesidad de “profundizar el abastecimiento competitivo del mercado interno” y ampliar los modelos disponibles en el país. La ampliación de octubre es posterior a los patentamientos de septiembre, de modo que impactará en los próximos registros.

A drone view shows a ship belonging to Chinese automaker BYD at the port of Zarate, Argentina, January 19, 2026. REUTERS/Martin CossariniEl cambio estructural se sustenta en el avance de marcas chinas y la fuerte expansión de los vehículos electrificados, que ya concentran cerca del 20% de los patentamientos del segmento liviano. Foto: REUTERS / Martin Cossarini.

La estrategia contrasta con la que están tomando otros países frente al mismo fenómeno internacional. En Brasil, por ejemplo, se restableció recientemente un arancel de importación del 35% para vehículos electrificados terminados, con excepciones para ciertos esquemas de ensamblaje. La Unión Europea, por su parte, mantiene derechos compensatorios adicionales de entre 7,8% y 35,3% sobre eléctricos a batería procedentes de China.

Producción nacional en caída

En este escenario, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que la producción nacional sufrió una caída del 16,9% interanual entre enero y septiembre. Las entregas mayoristas a concesionarios retrocedieron 24,3%, mientras las exportaciones crecieron 1,6%.

Su presidente, Rodrigo Pérez Graziano, describió un “escenario desafiante” y un “mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025”. Al mismo tiempo, destacó que septiembre registró el volumen exportador más alto del año, con 28.213 vehículos enviados al exterior.

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