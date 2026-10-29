Atractivo para capitales

RIGI: qué es, cuáles son sus beneficios y qué inversiones pueden acceder al régimen

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala. Fue creado para atraer capitales, impulsar la producción y fomentar las exportaciones.