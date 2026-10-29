El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema creado por la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, con el objetivo de promover el desarrollo económico de Argentina mediante la llegada de inversiones nacionales y extranjeras. Está destinado a proyectos de gran escala que cumplan con determinados requisitos y desarrollen actividades en sectores considerados estratégicos.
RIGI: qué es, cuáles son sus beneficios y qué inversiones pueden acceder al régimen
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala. Fue creado para atraer capitales, impulsar la producción y fomentar las exportaciones.
La iniciativa contempla beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad normativa para las empresas que obtengan la aprobación de sus proyectos. Según la información oficial del Ministerio de Economía de la Nación, el régimen apunta a impulsar la producción, generar empleo, promover la participación de proveedores locales y aumentar las exportaciones.
El RIGI alcanza actividades vinculadas con la energía, la minería, la infraestructura, la tecnología, la forestoindustria, el turismo, la siderurgia y los sectores relacionados con el petróleo y el gas. No se trata de un beneficio automático para cualquier empresa: los interesados deben presentar un plan de inversión y cumplir con las condiciones previstas para su incorporación.
Qué inversiones pueden ingresar
El acceso al régimen exige un desembolso mínimo de inversión de 200 millones de dólares como piso general. La reglamentación puede establecer montos superiores para determinados sectores, con límites específicos que pueden llegar a los 900 millones de dólares y condiciones diferenciadas para proyectos particulares.
Además del capital comprometido, los planes deben contemplar una inversión temprana, acreditar el carácter de largo plazo del proyecto y cumplir con requisitos vinculados con los activos computables y la participación de proveedores locales.
Entre las condiciones publicadas por el Gobierno figura el compromiso de destinar al menos el 20% de la inversión a pagos a proveedores locales del proyecto. También se establecen obligaciones de permanencia de los activos afectados a la iniciativa y mecanismos de seguimiento por parte de la autoridad competente.
El régimen contempla, asimismo, una categoría específica para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Estas iniciativas deben tener un perfil exportador estructural y alcanzar una inversión mínima de 1.000 millones de dólares por etapa, de acuerdo con los requisitos oficiales.
La adhesión requiere la presentación de un plan que debe ser evaluado. También existen exclusiones: no pueden incorporarse determinados sujetos que se encuentren en situaciones previstas por la normativa, como quiebras, condenas por ciertos delitos o deudas fiscales, aduaneras o previsionales firmes, exigibles e impagas.
Qué beneficios ofrece
Uno de los principales atractivos del RIGI es la combinación de incentivos tributarios con garantías para el desarrollo de inversiones a largo plazo. El esquema incluye una alícuota del impuesto a las ganancias del 25% para los proyectos adheridos, mecanismos de amortización acelerada de determinados bienes y un tratamiento específico para los quebrantos impositivos.
En materia aduanera, prevé la exención de derechos de importación y otros gravámenes contemplados por el régimen para las operaciones alcanzadas. También establece la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año de adhesión para los proyectos generales, con un plazo más corto para los incluidos en la categoría de exportación estratégica de largo plazo.
Otro componente es el régimen cambiario. La normativa contempla la disponibilidad progresiva de divisas generadas por las exportaciones, con porcentajes que aumentan según el tiempo transcurrido desde la adhesión. Para los proyectos generales, el esquema informado establece un 20% en el segundo año, un 40% en el tercero y un 100% en el cuarto, bajo las condiciones previstas.
A su vez, el RIGI garantiza una estabilidad de los incentivos por un período de 30 años desde la adhesión. Este punto busca brindar previsibilidad a las empresas que deben comprometer grandes sumas de capital y necesitan planificar sus operaciones durante períodos prolongados.
Los proyectos de exportación estratégica cuentan con condiciones diferenciadas, entre ellas plazos más cortos para acceder a determinados beneficios cambiarios y para la eliminación de derechos de exportación.
Un plazo de adhesión
El régimen fue establecido con un plazo inicial de dos años para solicitar la adhesión, contado desde la entrada en vigencia de la ley, con la posibilidad de una prórroga de un año adicional. La incorporación depende de la presentación y aprobación del plan de inversión y del cumplimiento de los requisitos aplicables.
En términos generales, el RIGI busca ofrecer un marco específico para inversiones de gran magnitud en sectores que requieren capital intensivo, infraestructura y planificación a largo plazo. Sus herramientas combinan reducciones de la carga tributaria, facilidades para el comercio exterior y garantías de estabilidad normativa.
La finalidad declarada por el Gobierno es que esos incentivos contribuyan a ampliar la capacidad productiva, generar empleo, fortalecer las cadenas de proveedores locales y aumentar la participación argentina en los mercados internacionales.