Para comenzar, me gustaría recordar que las denominadas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) reemplazaron en su momento a las internas partidarias, que no eran "abiertas" ni "obligatoria" para el votante, si partimos de la premisa que debían realizarlas los partidos políticos con la participación de sus afiliados.
Las PASO y el recuerdo de las viejas internas partidarias
En esta nota se ofrece una reflexión sobre el impacto del régimen de las PASO, el financiamiento político de las fuerzas políticas partidarias y las dudas en torno a las exenciones impositivas del esquema del RIGI.
Como es normal en nuestro país, como los partidos políticos no estaban en condiciones de hacer sus internas, la mayoría de las veces por falta de "padrones limpios" (y fundamentalmente quien gobernaba).
Cristina Fernández de Kirchner inventó las PASO en 2009, entiendo yo que para que el Estado se hiciera cargo de los gastos de dichas elecciones y ante la referida incapacidad de las entidades partidarias.
En definitiva, se empiezan a hacer las elecciones mediante el sistema de las PASO para elegir los candidatos "primarios" y luego los definitivos, anulándose así las "primarias" (internas) que tenían anteriormente los partidos políticos. Se anuló todo un sistema anterior, con sus regulaciones generales y las de cada agrupación partidaria.
Entonces me pregunto: ¿qué partido tiene debidamente archivado los comprobantes de las afiliaciones? Entiendo que se dejaron de hacer, lo que no está mal, dado que las fichas eran resultado de un manejo inapropiado, indecoroso y anómalo, para "patrimonio" de políticos inescrupulosos.
No hay registros periodísticos o declaraciones formales de los partidos políticos rechazando la nueva metodología electoral. Como todo el costo electoral operativo pasaba a manos del Estado, quién iba a desaprovechar semejante ganga.
Además, hablando de los actuales partidos políticos -que en realidad a la hora de las elecciones en muchos casos o en su mayoría son frentes, coaliciones o algo por el estilo-, hoy podemos constatar que una gran cantidad de ellos carecen de estructura y ni siquiera los "presiona" la obligación de presentar un Programa de Gobierno.
La mayoría tienen conducciones muy personalistas, recayendo su representación inclusive en una sola persona y algunos más.
Hoy, como verdaderos partidos políticos prácticamente son inexistentes. Sin ir más lejos, aunque lidera una fuerza política -así las llaman desde hace algún tiempo-, La Libertad Avanza (LLA), el actual presidente argentino asumió la máxima función en el orden nacional prácticamente sin un partido político sólido y concretamente constituido para gobernar.
De alguna manera, nos guste o no, se fueron armando, consolidando (como quieran verlo), él y su grupo (LLA), en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Representación genuina
Ante esta realidad, me gustaría proponer que exista una sola elección y que los candidatos a cargos políticos se inscriban Individualmente. Podrían hacerlo en representación de una determinada fracción política o en carácter de candidato independiente. El que saca más voto pasa a ser el representante genuino de la mayoría.
En una sola elección podrían estar en juego, y por separado, varios cargos a la vez: presidente, vicepresidente; senadores y diputados nacionales; gobernador, vicegobernador; senadores y diputados provinciales; intendente y concejales.
Los ciudadanos que sean candidatos podrán inscribirse el día y el horario establecido para ello, para que la autoridad electoral competente pueda asignarles el lugar que les corresponda en la boleta electoral y así puedan participar de la elección general. El ciudadano votante marcará al candidato que selecciona en el recuadro que estará a la par de la foto.
El control de la elección, en cada mesa que se vota, estará a cargo del Estado, pero haciéndose la salvedad de que cada candidato podrá darle el poder a un ciudadano en calidad de veedor. ¿Ustedes se preguntarán qué lograríamos con esta propuesta? Primero, y esencial, no "molestar" tantas veces al ciudadano, que participará una sola vez cada cuatro años.
Y lo más importante: el Estado ahorraría una "suculenta" suma de dinero, que hoy seguro no tiene (además, evitaríamos recurrir al FMI para que nos dé un crédito para "atender" a las elecciones).
¿Debilita o resquebraja el sistema republicano, o a la democracia, tener cada cuatro años elecciones y no cada dos? Solo basta observar lo conseguido hasta ahora y ponerse a reflexionar sobre ello. Por eso, si algún político toma la propuesta en buena hora.
Seamos prácticos como ciudadanos: no les demos a los que viven sacando jugoso "rédito" con las campañas políticas y la "creación" de candidatos de seguir aprovechándose del viejo sistema.
Consideraciones sobre el RIGI
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones -más conocido como RIGI- fue creado por medio de Ley Nacional Nº 27742 y opera como un marco legal que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de gran escala. Es decir, es válido tanto para empresas nacionales como extranjeras que puedan aportar determinado nivel de inversiones.
Pero, qué casualidad, en Argentina no tenemos mayoritariamente de esas empresas y por ende las que podrían beneficiarse son firmas internacionales (léase "multinacionales" si se quiere). Lógicamente están debidamente identificados los incentivos: a) Tributarios; b) Jurídicos/Operativos; c) Aduaneros; d) Cambiarios.
Además, están los llamados Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, con requisitos adicionales diferenciados:
a) Exención de retenciones; b) Libre disponibilidad acelerada; c) Pagos al exterior exentos (fletes marítimos, transporte internacional a exportaciones) y servicios exentos del Impuesto a las Ganancias; d) Otros pagos al exterior: ganancia presunta 30%; e) Protección de la cadena exportadora: sin restricciones.
Qué bueno sería que estos datos sobre el RIGI puedan llegar al sector de los "ciudadanos de a pie" (en el que me incluyo), porque -lógicamente- presiento que está lejos de nuestro alcance la lectura de la ley, aunque gracias a las organizaciones que hacen un resumen, llegan a nuestro poder y podemos interiorizarnos.
Los que gobiernan, por ejemplo, nos comunican que invitan a empresarios a invertir en Vaca Muerta y "aledaños", hacen loas de lo logrado, pero nunca informan que están exentos de todo lo que sea obligaciones de imposiciones impositivas y derechos Aduaneros.
Entonces me pregunto… ¿por qué nuestros productores y nuestros industriales para exportar tienen un costo? ¿No se los podrá eximir al igual que a los que invierten en Vaca Muerta? Los dos sectores son exportadores. Gracias Señor por darnos esta Argentina, gobernada por argentinos… idóneos.