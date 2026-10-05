Preguntas si las hay, dentro del contexto económico de estos momentos en el devenir de nuestra patria: ¿el salario, qué papel juega? Evidentemente, este rubro, en el marco del sistema económico del actual gobierno nacional, está por demás desvalorizado, a un nivel muy bajo, ya que el Poder Ejecutivo, al 9 de septiembre de 2026, determinó un Salario Mínimo Oficial de $ 383.800.
¿El salario, qué papel juega?
Un análisis crítico sobre el impacto del deterioro de los ingresos en el consumo interno y la urgencia de priorizar los sueldos por sobre el valor del dólar.
Lógicamente uno se pregunta: ¿para qué sector de los obreros y empleados es este "salario mínimo"? Por eso me gustaría desarrollar la evolución de lo que a mi entender significa el salario en el contexto económico nacional.
Las distintas industrias y el campo fabrican y producen para abastecer a los comercios y las empresas cuyos clientes mayoritariamente son asalariados, pero estos han perdido poder adquisitivo y sus salarios no les alcanzan para mucho.
El salario promedio de un argentino dicen que es de $ 1.500.000 y es dicho valor el que refleja palmariamente que han perdido su poder adquisitivo.
¿Cómo hacen los asalariados para comprar lo necesario para que el comercio subsista, el que a su vez compra menos a los productores industriales, y estos dejan cesantes a sus empleados obreros y por ende los comercios también disminuyen y en muchos casos cierran sus puertas?
Hay estadísticas que evidentemente los "ecónomos" llamados ortodoxos, preocupados por un sentido financiero y dolarizador de la economía, omiten tener en cuenta: la del salario. ¿Por qué? Porque siempre lo han considerado como generador de inflación.
Hoy un salario para una familia tipo debería estar "mínimamente" –para utilizar un término que al parecer encaja- entre $ 3.500.000 y 6.000.000. De esa forma, el salario se convertiría en el motor de nuestra economía, no el dólar.
Cuando asumió el actual gobierno nacional el dólar estaba en $ 800, pero al poco tiempo el promotor de La Libertad Avanza, se tomó la "libertad" -valga el juego de palabras- de llevar la moneda estadounidense a $ 1.500. Fue un gran favor al capital financiero, pero generó una verdadera crisis para el asalariado y los cuentapropistas.
En su momento, como por lo general hago en mis escritos, pregunté qué "fórmula" utilizaron para concretar aquel incremento del dólar, ya que sería importante que el pueblo (es decir la gente, el ciudadano "de a pie"), sepa cómo se hace, así por lo menos aprendemos.
Pero qué quieren que les diga: en mi opinión, a la "fórmula" la determinan el presidente y su ministro de Economía, sin una verdadera fórmula que justifique ese valor, que a esta altura de los acontecimientos y dada la actual situación económica creo que no ha sido acertada.
De todas formas… ¿a quién creen que benefició? Quédense tranquilos, seguro que al pueblo en su conjunto no, solo basta para medir su poder adquisitivo.
Por eso, para terminar, digo: si lo que mejoraría un poco la situación de nuestra sociedad, la más esforzada, la más sufrida, es una mejora en su caído poder adquisitivo, está claro que lo más importante en la economía es el salario y no el precio del dólar, que se vuelve enseguida en un elemento especulativo, o financiero (para usar un término que no hiera susceptibilidades).
Qué oportuno sería que alguno de los tantos especialistas que existen a favor de las políticas del gobierno, desmienta esta realidad... que es la realidad del día a día. La que detallo en el presente texto, que está escrito de acuerdo a mi modesto entender y saber, como resultado de toda una experiencia de vida real y concreta.