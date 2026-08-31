Sería bueno ponerlas en práctica

Las enseñanzas y lecciones de San Martín

En un contexto donde la libertad está fragmentada, las consignas sanmartinianas cobran nuevamente gran relevancia. La figura del prócer invita a reflexionar sobre la realidad actual de los ciudadanos y el rol de los dirigentes en la búsqueda de una Argentina más justa y equitativa.