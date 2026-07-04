Sin el conocimiento específico o especializado de lo que son las plataformas financieras (*), en sus diversos nombres, escribiré hoy sobre lo que creo que son para mí. Son las que te ofrecen, por ejemplo, que realices un depósito de 150.000 pesos con ellas, porque eso te permitirá recibir semanalmente una cifra tres veces superior, y mensualmente hasta 3.000.000 de pesos.
Una verdadera Caja de Pandora
El uso de personalidades reconocidas para publicitar plataformas financieras levanta sospechas sobre la veracidad de estas ofertas y su impacto en la economía.
Los montos son supuestos, obviamente, pero con ellos buscan atraer a la gente, nuestro pueblo. A través a del celular me informo de mensajes del presidente de la Nación, de una senadora nacional, de periodistas reconocidos o importantes figuras de los medios y de las redes sociales haciéndoles publicidad, e invitando a un sector de la población a invertir en esta verdadera Caja de Pandora.
Entonces se me ocurre una pregunta fundamental: ¿será real que los personajes que menciono participan de esto o son "copiados" a través de simulaciones de IA, o algo por el estilo? ¿Si es así, nadie les informa a personajes públicos como el presidente y la senadora que se están utilizando sus nombres para promocionar algo que me parece irreal?
Y digo que me parece irreal por lo engañoso, aunque de ser así –si no fuera real la "oferta" financiera- supongo que los personajes involucrados ya lo hubieran desmentido. ¿Quién sabe, no? Este sistema es como un "Juego de las Finanzas" y como el gobierno nacional definió como "Economía" a toda actividad financiera (o financista), podrían tranquilamente estar promocionando algo que va contra la producción.
Por el contrario, ir a favor de la producción significaría apoyar las actividades productivas múltiples de diversa índole que se presenten, y a la vez impulsar la mano de obra formalmente empleada como sustento de la economía del país.
Estas plataformas que sean privadas y está bien que alguien les crea, allá ellos, pero que estén siendo publicitadas por los máximos responsables del Estado nacional es preocupante.
Es tanto el descrédito, que el ciudadano honesto tiene cierta desconfianza, que esto termine en algo no legal (al estilo del tema de las criptomonedas) y que los platos rotos los termine pagando el pueblo. Ahora bien, así como me entero yo lo hacen seguramente los señores que nos representan en nombre de la Justicia.
Espero que estén al tanto y que metan sus narices en esto que se fomenta: "¡Apostá a una plataforma!", "¡Dejá de trabajar!", "¡Viví como un holgazán". Así viven los financistas, hacen pingues negocios con el sudor de la frente de la gente, el pueblo. Respeto a quien hace inversiones genuinas en el mundo de las finanzas, pero yo prefiero la Patria Productiva a la Patria Financiera.
(*) Una "plataforma financiera" es una infraestructura digital o aplicación que permite gestionar operaciones bancarias, realizar inversiones en la bolsa, controlar gastos personales o acceder a créditos, entre otras cosas.