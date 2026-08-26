Aniversario

Jerárquicos Salud cumple 32 años: “A través de la salud y la educación nosotros hacemos patria”

Juan José Sagardía, presidente y fundador de la Mutual Jerárquicos Salud, repasó los 32 años de historia de una entidad que nació en Santa Fe para brindar servicios de salud y que con el tiempo amplió su propuesta hacia la educación, las farmacias y nuevos proyectos. También habló del futuro del mutualismo en la Argentina.