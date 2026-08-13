A la memoria de Elpidio González

Desde la izquierda, vistos de frente, Elpidio González es el tercero. Aquí aparece acompañando a Hipólito Yrigoyen ("El Peludo", con sombrero bombín), de quien fue ministro de Guerra entre 1916 y 1918 (durante el primer mandato yrigoyenista), así como ministro del Interior entre 1928 y 1930 (segundo mandato). En el primer gobierno de Yrigoyen también fue jefe de la Policía de la Capital Federal.