En nuestro país, poder hablar con absoluta tranquilidad de un dirigente político argentino, de su don de gente, de su ética y su moral intachables, o de su concepto de patria, seguramente es una invitación al recuerdo y la memoria.
A la memoria de Elpidio González
En una época donde la ética parece un bien escaso y hasta extraño, la vida de este hombre del radicalismo se destaca por su compromiso con la patria y su rechazo a vivir del Estado. Notoria actuación política en las primeras tres décadas del siglo XX.
Así surgió la idea de dedicarle algunas palabras a Elpidio González, porque al interiorizarme sobre su historia me sorprendió que no sea recordado como realmente se lo merece, ya sea en los distintos espacios políticos que nos representan, como en instituciones de la Nación, como el Senado y la Cámara de Diputados, o por el propio gobierno nacional.
Sé que su figura tuvo detractores y que le critican algunas de sus actuaciones en el ámbito de la política y la función pública, pero a mi modesto entender, tendría que ser recordado como un verdadero prócer, alguien para tener como faro y como guía, en especial por su conducta cívica y sus virtudes patrióticas.
Elpidio era santafesino, ya que nació en Rosario el 1 de agosto de 1875, pero después de realizar los estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, se trasladaría con su madre a la localidad de Córdoba para cursar allí la carrera universitaria de Derecho.
No se pudo recibir de abogado en la institución cordobesa, pero después de tener una alta participación en la fallida revolución radical de 1905 contra el gobierno conservador de Manuel Quintana -que le costó ser detenido un tiempo- pudo alcanzar aquel logro en la Universidad Nacional de La Plata, en 1907.
Ejerció su profesión y fue maestro rural, pero lo que más lo distingue es que llegó a ser el vicepresidente de Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928) y se desempeñó también como ministro del Interior en la segunda etapa de Hipólito Yrigoyen como presidente (1928-1930), ambos gobiernos radicales.
Como hombre del Derecho supo defender gratis a los pobres (otro dato que lo distingue) y cuando volvió a tierras cordobesas, en 1930, lo hizo sin tener reservas dineraria, después de haber sido funcionario político en el Poder Ejecutivo Nacional.
Decidió trabajar vendiendo anilina Colibrí en la calle y en los colectivos del transporte urbano, además de administrar una farmacia. Nunca quiso vivir del Estado.
La parte sustanciosa de esta recordación es lo siguiente. Después del golpe de Estado de 1930, personeros de la política le ofrecieron un reconocimiento mensual por los cargos políticos cumplidos, pero recibieron esta respuesta: "El honor de un ciudadano no está en el dinero que recibe, sino en el honor de haber servido a la patria".
Por eso alguna vez se escribió de él que "se fue de la función pública más pobre de cómo entró". Vale recordarlo, se fue con las manos vacías y la frente alta. Elpidio falleció en Buenos Aires el 18 de octubre de 1951. Cuando murió vivía en una casa alquilada.
Por eso y por otras cosas más lo recuerdan como un dirigente político argentino que demostró que en nuestra patria se puede ser honesto. Analizo esto y lo resalto, con un dicho popular, casi religioso: "Las palabras movilizan, los ejemplos arrastran".
Si no fuera tan contrastante el ejemplo de González con lo que viene pasando en Argentina desde hace tres o cuatro décadas, hoy en día los "ciudadanos de a pie" no lo notaríamos tanto.
Y es factible que esto siga así mientras un sector de la Justicia (no toda obviamente) siga teniendo cierta actitud corporativa y complaciente con dirigente políticos que son "noticia pública" no por sus hechos patrióticos, sino por su notoria falta de honestidad.
Pero, como digo siempre, recurriendo a una frase que hemos escuchado hasta el cansancio: que Dios y la Patria los demanden por deshonestos.