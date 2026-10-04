Malvinas y aquella carta de 2009

Hay que recuperar las relaciones con los isleños

Con el recuerdo de las docentes de 1974, una mirada santafesina plantea priorizar los vínculos humanos y culturales para avanzar en el diálogo sobre Malvinas.

Frente al renacido fervor nacional por esta causa, surge la propuesta de retomar acuerdos de convivencia e intercambios educativos para acercar a ambos pueblos.