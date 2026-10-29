Javier Milei felicitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el desempeño del Likud en las elecciones parlamentarias. El Presidente publicó un mensaje en X después de que los resultados preliminares ubicaran al partido como la primera fuerza, aunque su bloque no reúne la mayoría necesaria para gobernar.
Milei felicitó a Netanyahu por la elección, aunque su bloque no alcanza la mayoría
El presidente destacó el desempeño del Likud y ratificó la alianza con Israel. Los resultados provisionales dejan abierta la negociación para formar gobierno.
“Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel”, escribió el mandatario argentino. En la misma publicación destacó el liderazgo de su aliado y reafirmó el vínculo estratégico entre ambos países.
El mensaje del presidente
“Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”, sostuvo Milei. La felicitación estuvo dirigida al resultado del Likud como partido, mientras permanece pendiente la definición de las alianzas para conformar el próximo Ejecutivo.
“La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales”, agregó. El jefe de Estado cerró su publicación con la sigla “VLLC”, que utiliza habitualmente en sus intervenciones públicas y mensajes en redes sociales.
Un Parlamento sin mayoría definida
Con el 99,9% de los votos ordinarios procesados por la Comisión Electoral Central, el Likud obtenía 27 escaños en la Knéset, integrada por 120 miembros. El cómputo provisional lo ubicaba como el partido individual con mayor representación, pero sin garantizarle la continuidad al frente del gobierno.
El bloque de fuerzas de derecha y religiosas alineadas con Netanyahu sumaba 53 bancas, por debajo de las 61 requeridas para alcanzar la mayoría absoluta. Por su parte, los partidos opositores centristas y de centroizquierda acumulaban 48 representantes, también sin llegar a ese umbral.
El panorama quedaba sujeto al escrutinio de los votos de integrantes de las fuerzas de seguridad y del cuerpo diplomático, además de las negociaciones entre partidos. La distribución definitiva de las bancas determinará las posibilidades de reunir los apoyos necesarios para formar el próximo gobierno.