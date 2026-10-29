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Tras el balotaje

Lula agradeció a Macri y evocó los tiempos en que las diferencias se resolvían “de manera civilizada”

El mandatario reelecto respondió al saludo del expresidente argentino. Reivindicó la cooperación regional y recordó con nostalgia otra forma de abordar los desacuerdos.

Lula agradeció este jueves el saludo de Mauricio Macri por su cuarto triunfo electoral en Brasil.Lula agradeció este jueves el saludo de Mauricio Macri por su cuarto triunfo electoral en Brasil.
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Luiz Inácio Lula da Silva agradeció este jueves las felicitaciones de Mauricio Macri por su reelección en Brasil y acompañó su respuesta con una referencia al vínculo bilateral. El mandatario recordó con “nostalgia” los tiempos en que las diferencias entre ambos países se discutían y resolvían de manera civilizada.

El intercambio comenzó con una publicación del expresidente argentino del lunes 26 de octubre, después del balotaje brasileño. Macri saludó al electorado y expresó sus deseos para el próximo período de gobierno del dirigente del Partido de los Trabajadores, quien obtuvo su cuarto triunfo presidencial.

Las felicitaciones de Macri

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral”, escribió Macri en su cuenta de X. En el mismo mensaje agregó: “Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, y mencionó la cuenta oficial del mandatario.

SAO PAULO BRASIL 04/12/2015.- El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri (i), habla durante un encuentro con empresarios de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), hoy, viernes 4 de diciembre de 2015, en Sao Paulo, Brasil. Tras su entrevista con la presidenta Dilma Rousseff Macri llegó a Sao Paulo para una reunión con miembros de la Fiesp, el más influyente gremio empresarial del país.Argentina's President-elect Mauricio Macri gestures as he attends a meeting with businessmen at Sao Paulo Industry Federation in Sao Paulo, Brazil, December 4, 2015. REUTERS/Paulo Whitaker san pablo brasil mauricio macri presidente electo de argentina presidente electo visita brasil almuerzo con empresarios brasil argentinaEl expresidente argentino deseó prosperidad y crecimiento para el país vecino y para la región. Foto: Reuters

Lula respondió tres días después y agradeció tanto el saludo como los buenos deseos. Su publicación retomó la referencia al desarrollo regional y sumó una reflexión sobre la manera de gestionar los desacuerdos entre la Argentina y Brasil, sin mencionar a Javier Milei.

La respuesta del presidente brasileño

“Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos”, afirmó Lula. Así, el presidente reelecto coincidió con el planteo de Macri sobre la cooperación regional antes de referirse a las diferencias diplomáticas.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate for re-election, gestures as he addresses supporters after his victory in the presidential runoff election, at Paulista Avenue, in Sao Paulo, Brazil, October 26, 2026. REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY El mandatario brasileño reivindicó el diálogo civilizado y republicano para resolver diferencias. Foto: Reuters

“Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, completó. El mensaje no identificó episodios ni períodos concretos a los que aludía con esa comparación.

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