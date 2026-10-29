Luiz Inácio Lula da Silva agradeció este jueves las felicitaciones de Mauricio Macri por su reelección en Brasil y acompañó su respuesta con una referencia al vínculo bilateral. El mandatario recordó con “nostalgia” los tiempos en que las diferencias entre ambos países se discutían y resolvían de manera civilizada.
Lula agradeció a Macri y evocó los tiempos en que las diferencias se resolvían “de manera civilizada”
El mandatario reelecto respondió al saludo del expresidente argentino. Reivindicó la cooperación regional y recordó con nostalgia otra forma de abordar los desacuerdos.
El intercambio comenzó con una publicación del expresidente argentino del lunes 26 de octubre, después del balotaje brasileño. Macri saludó al electorado y expresó sus deseos para el próximo período de gobierno del dirigente del Partido de los Trabajadores, quien obtuvo su cuarto triunfo presidencial.
Las felicitaciones de Macri
“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral”, escribió Macri en su cuenta de X. En el mismo mensaje agregó: “Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, y mencionó la cuenta oficial del mandatario.
Lula respondió tres días después y agradeció tanto el saludo como los buenos deseos. Su publicación retomó la referencia al desarrollo regional y sumó una reflexión sobre la manera de gestionar los desacuerdos entre la Argentina y Brasil, sin mencionar a Javier Milei.
La respuesta del presidente brasileño
“Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos”, afirmó Lula. Así, el presidente reelecto coincidió con el planteo de Macri sobre la cooperación regional antes de referirse a las diferencias diplomáticas.
“Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, completó. El mensaje no identificó episodios ni períodos concretos a los que aludía con esa comparación.