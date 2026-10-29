Nueva etapa del programa

El FMI apuesta a profundizar las reformas de Milei para pasar del ajuste al crecimiento

La vocera Julie Kozack confirmó que acordaron cuatro líneas de acción para impulsar la actividad y el empleo acelerando el rumbo económico. También aclaró qué resta para aprobar el desembolso de US$900 millones. La apuesta contrasta con las dificultades que exhiben el consumo, la industria y el mercado laboral.