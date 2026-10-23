Actividad bajo la lupa

De los “mejores 18 meses” al riesgo de "recesión técnica": debate por el rumbo de la economía

Tras el débil resultado de agosto, las consultoras proyectan una nueva contracción entre julio y septiembre. Milei reconoció que los indicadores evolucionan por debajo de lo esperado, mientras los pronósticos de crecimiento se siguen recortando. Qué muestran los datos y por qué se discute si el país está entrando en recesión técnica.