Sin convocatorias a sesiones de las cámaras legislativas, en Diputados de Santa Fe se anunciaron dos reuniones tendientes a avanzar en dos temas calientes de la agenda política: el sobreendeudamiento que agobia a miles de familias y las reformas a tres iniciativas de seguridad pública que propicia el Poder Ejecutivo y que se encuentran a debate en dos comisiones.
Diputados con foco en sobreendeudamiento de familias y reformas a leyes de seguridad pública
La Cámara convocó a una jornada de debate sobre las deudas. Plenario de dos comisiones con otros actores que opinarán sobre cambios en normas vigentes propiciadas por el Ejecutivo.
Sobre el tema endeudamiento, la Cámara de Diputados votó una resolución para realizar una una jornada de debate sobre sobreendeudamiento de las familias, "destinada a analizar las causas, consecuencias y desafíos para la prevención, protección y abordaje integral de esta creciente problemática que afecta a las personas consumidoras y usuarias de nuestra provincia".
La iniciativa propiciada por la socialista Gisel Mahmud se concreta este martes por la tarde y se han notado numerosas instituciones, entidades e incluso jueces.
La jornada contará con la participación de representantes de organizaciones de defensa de las personas consumidoras, entidades financieras, universidades y centros de estudio, organizaciones sociales, colegios profesionales, organismos públicos y demás actores vinculados a la problemática.
Ya se han inscripto, Apreco, Demos, Mate economía, proyecto de investigación de la Universidad Católica de Santa Fe, Cepa, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, Liliana Dillón, Oficina de Derechos Ciudadanos, Usuarios y Consumidores de Rosario; el subsecretario de Recursos Humanos y la Función Pública de la Provincia de Santa Fe, Horacio Coutaz; funcionarios de la Municipalidad local, del Banco Municipal de Rosario; Fececo, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas; cátedras de derechos del consumidor; foro de jueces concursalistas; Defensoría del Pueblo.
"El sobreendeudamiento de los hogares se ha convertido en una problemática social que requiere ser abordada desde una perspectiva integral. Ya no se trata solamente de una cuestión vinculada al sistema financiero o a las decisiones individuales de quienes toman un crédito: el crecimiento del endeudamiento de las familias santafesinas constituye una realidad que impacta sobre sus condiciones de vida y plantea nuevos desafíos para las políticas de protección de las personas consumidoras", explicó Mahmud.
Para la socialista "discutir el sobreendeudamiento también implica discutir qué herramientas tiene el Estado para prevenirlo, detectarlo tempranamente y acompañar a las familias cuando ya se encuentran atrapadas en una situación de deuda que no pueden resolver por sus propios medios".
La legisladora consideró necesario que el Estado asuma un rol activo, promueva un debate amplio y contribuya a construir herramientas que permitan prevenir el sobreendeudamiento y, cuando este ya se produjo, ofrecer caminos de salida compatibles con el derecho a una vida digna.
Otro plenario
En tanto, este miércoles, desde las 14, se volverán a reunir en plenarios las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales para continuar el tratamiento del mensaje del Ejecutivo titulado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
El objetivo es continuar escuchando opiniones sobre este mensaje como lo hiciera la semana pasada con la Corte Suprema de Justicia. Para las 14 fue invitado el Colegio de Abogados de Rosario y 20 minutos después el Colegio de la Abogacía local.
También expondrán, siempre con pausas de 20 minutos, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario; el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos, "Juan Carlos Gardella" de la UNR; la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad de Rosario; el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe; Red Puentes y la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano, las dos últimas de esta capital.
El mensaje del Ejecutivo al igual que otros dos referidos a disposiciones electrónicos y a la Defensa Pública tienen fijado tratamiento preferencial para la semana próxima. Tras escuchar a la Corte y a las entidades, los diputados buscarán avanzar con el dictamen a llevar al recinto el jueves 27 del corriente.
Bonos
La Cámara de Diputados acompañó el pedido de informes del justicialista Walter Agosto a los efectos de tener precisiones sobre el destino dado por el gobierno provincial al endeudamiento de 800 millones de dólares tomado en mercados internacionales.
Agosto recordó que la ley votada oportunamente autorizando el endeudamiento señaló que los recursos se destinarán a la infraestructura pública "pero el Gobierno no brindó nunca un detalle de las obras a realizar. Ante esta situación es que solicitamos se informe respecto a la aplicación de los fondos obtenidos y a la administración financiera de los mismos", dijo.
Reforma a ley de protección de menores
La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma y actualización de la Ley Provincial 12.967 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se trata de un proyecto de la socialista Gisel Mahmud que busca adecuar la normativa marco -vigente desde 2009- a los entornos tecnológicos actuales y prevenir riesgos cibernéticos que afectan a las infancias y adolescencias, como el grooming, el ciberacoso y la exposición a contenido inadecuado o violento.
Lo aprobado y girado al Senado dispone que los equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Niñez, así como los actores de las áreas de salud, educación y justicia, cuenten con capacitación específica y protocolos unificados para actuar de forma coordinada ante casos de ciberdelitos o entornos digitales perjudiciales.
Además promueve la implementación de mecanismos de respuesta rápida para la prevención, concientización y la solicitud de remoción de contenido digital que vulneración los derechos e intimidad de menores.