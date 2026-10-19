Para evacuados

Así será el primer Centro de Asistencia Integral de Santa Fe ante la crecida del río: módulos para familias, sanitarios y atención permanente

La Municipalidad comenzó a preparar el predio ubicado sobre calle Demetrio Gómez, en el acceso a Alto Verde, para instalar entre 80 y 90 módulos habitacionales destinados a familias que eventualmente deban dejar sus hogares por la crecida del Paraná. El dispositivo, desarrollado junto a la asociación civil Techo, contará con servicios básicos, calles internas, recolección de residuos y asistencia sanitaria.