Monitoreo permanente

El río Paraná sigue en ascenso y Santa Fe prepara un predio para posibles evacuaciones

El intendente Poletti señaló que los últimos informes modificaron la previsión para la próxima semana: de los 5,10 metros estimados inicialmente a valores cercanos a los 4,60 o 4,70 metros. La Municipalidad prepara un predio en el ingreso a Alto Verde con servicios para instalar hasta 80 módulos habitacionale. El INA advierte que el Paraná continuará en ascenso durante los próximos días.