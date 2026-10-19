El pronóstico sobre la crecida del río Paraná en Santa Fe cambió en las últimas jornadas, pero las autoridades municipales mantienen activas las medidas preventivas ante el posible impacto de El Niño. El intendente Juan Pablo Poletti informó que los últimos reportes redujeron la altura máxima que se esperaba para la próxima semana, aunque advirtió que la evolución del escenario hídrico obliga a sostener la preparación ante eventuales evacuaciones.
El río Paraná sigue en ascenso y Santa Fe prepara un predio para posibles evacuaciones
El intendente Poletti señaló que los últimos informes modificaron la previsión para la próxima semana: de los 5,10 metros estimados inicialmente a valores cercanos a los 4,60 o 4,70 metros. La Municipalidad prepara un predio en el ingreso a Alto Verde con servicios para instalar hasta 80 módulos habitacionale. El INA advierte que el Paraná continuará en ascenso durante los próximos días.
“En principio”, el pico ya no superaría los 4,70 metros para el martes de la semana próxima, explicó Poletti, en referencia a una previsión que inicialmente ubicaba la altura en torno a los 5,10 metros. Según indicó, la onda de crecida “podría demorarse” por la presencia de sectores secos en el valle de inundación, donde el agua debe avanzar antes de llegar a esta zona.
“Todo esto, como digo, es muy dinámico”, remarcó el intendente, quien señaló que los equipos municipales revisan los informes cada 48 horas y mantienen contacto diario con el gobierno provincial. En ese marco, mencionó la coordinación con los ministros Fabián Bastía y Lisandro Enrico, además de los organismos técnicos que siguen la evolución del río.
La modificación del pronóstico no implica que se hayan suspendido las tareas preventivas. “No es que nosotros nos quedamos, ‘ah, no va a venir’, ¿no?”, advirtió Poletti. La Municipalidad prevé continuar con el seguimiento y avanzar en la organización de los recursos necesarios para responder si la crecida afecta a los sectores más expuestos.
Un predio preparado para posibles evacuaciones
Uno de los puntos centrales del operativo es un terreno ubicado en el ingreso a Alto Verde, donde el municipio trabaja para habilitar un espacio que pueda recibir módulos habitacionales en caso de que sea necesario trasladar familias.
Poletti explicó que se están coordinando los servicios de energía eléctrica, iluminación, seguridad y agua potable, con la participación de las áreas correspondientes y de las empresas prestadoras. El lugar tendría capacidad para instalar entre 70 y 80 módulos.
“Nosotros ya tenemos compra de módulos realizadas que están llegando en esta semana y tenemos módulos que han quedado de otras gestiones que se recuperaron y que también se van a estar armando”, precisó el intendente.
La preparación apunta a evitar respuestas improvisadas ante un escenario que puede cambiar con rapidez. En paralelo, el municipio prevé reunirse esta semana con vecinos de La Vuelta del Paraguayo, uno de los sectores que podrían verse afectados primero por el avance del agua.
“Seguramente van a ser los primeros afectados”, sostuvo Poletti. También planteó la importancia de escuchar a quienes viven en la zona y conocen las referencias físicas del terreno, sin dejar de lado los pronósticos y los datos de los organismos oficiales.
El intendente pidió evitar alarmas a partir de información que corresponde a otras localidades y que no necesariamente describe la situación de Santa Fe. “Por eso le agradecemos a ustedes que tengan información oficial, que nos pregunten”, expresó ante la prensa.
El Paraná seguirá en ascenso
El panorama local se inscribe en una crecida que avanza desde el norte de la cuenca. El Instituto Nacional del Agua (INA), en su reporte hidrológico actualizado el 16 de octubre, advirtió que el Paraná continuará subiendo durante los próximos 15 días en el tramo entre Santa Fe, Paraná y Rosario, con niveles que podrían pasar de aguas medias a medias altas. El organismo también señaló que existe la posibilidad de aproximarse o superar el nivel de alerta en Paraná y Santa Fe durante la última semana de octubre.
Los datos hidrométricos del INA registraron el 18 de octubre una altura de 3,70 metros en el puerto de Santa Fe, en ascenso respecto de la medición anterior. Para esa estación, el organismo fija en 5,30 metros el nivel de alerta y en 5,70 metros el de evacuación. Estas referencias hidrométricas no determinan por sí solas cuándo debe trasladarse a una familia: la afectación depende también de las características de cada zona y de la evolución del agua.
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional informó en su actualización de octubre que hay una probabilidad del 100% de que se mantenga la fase de El Niño durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026 y que continúe intensificándose. Este fenómeno puede favorecer lluvias superiores a las habituales en sectores de la región, aunque no permite anticipar por sí solo la altura exacta que alcanzará el Paraná ni el momento de su pico en Santa Fe.
Por eso, el seguimiento de las lluvias en la cuenca, los caudales que llegan desde el norte y las mediciones hidrométricas resulta clave para ajustar las proyecciones en los próximos días.
Mientras el Paraná continúa su avance hacia el tramo santafesino, el municipio mantiene el monitoreo y prepara los espacios de respuesta, con especial atención en La Vuelta del Paraguayo y otros sectores vulnerables. La evolución de las alturas y los próximos informes técnicos definirán cómo se ajustan las medidas en los días siguientes.